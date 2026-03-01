5年來首次持續下跌 華府租屋族議價力增

根據Realtor.com最新報告，美國2房即以內的房屋租金 連續29個月出現比去年同期下降。2026年1月，全國50大都會 區平均要價租金較去年同期下跌26元，降幅約1.5%，顯示租屋市場自2022年夏季高點以來正持續修正。44個大都會區已被視為租客友善或市場平衡區域，其中華府 首次在五年內，出現了持續的年度下降，而成為近期焦點。

在華府-阿靈頓-亞歷山卓(DC-VA-MD-WV)大都會區，1月中位要價租金降至2118元，年比年同期跌了1.4%，這是五年來首度出現連續年度租金下降。隨著空置率上升至6.1%，租屋市場從2024年的房東友善型轉為2026年的平衡型。通常5%至7%的空置率被視為供需平衡，顯示租客選擇更多、議價能力提升。

在租屋供應增加的背景下，華府成為全美五個由房東友善轉向平衡型市場之一，其他城市包括丹佛與沙加緬度。雖然國會山(Capitol Hill)與西區(West End)等熱門地段仍然昂貴，但Skyland和Randle Highlands等地區提供較親民租金選擇。

全國範圍內，50大都會區1月中位租金為1672元，比2022年夏季高點減少了85元。各房型租金均下跌，其中兩房租金年比年下降1.7%至1847元，一房下降1.4%至1552元，套房(Studio)下降1.2%至1393元。2025年頂級50大都會區平均空置率達7.6%，高於2024年的7.2%。

威斯康辛州密爾瓦基的空置率翻倍達到10.8%，使其市場由房東友善轉為租客友善；而太陽帶地區(Sun Belt)繼續主導租客友善趨勢，22個租客友善大都會中有16個位於該區。相對地，舊金山聖荷西及紐約等地則仍維持房東友善，租金略有上漲。

至於租屋與購屋成本對比，華府地區租屋仍為更可負擔選擇。2026年1月 華府-阿靈頓-亞歷山卓 中位房價約54萬9000元，較去年下降約5%。雖然售屋市場降溫，但每月房貸平均約2040元，仍高於租金，顯示租屋對許多居民而言仍是更穩定、可負擔的住房方案。