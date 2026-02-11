我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者是同學

特派員黃惠玲／綜合報導
馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)
馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)

馬里蘭州蒙哥馬利郡洛克維爾市(Rockville)的伍頓高中(Thomas S. Wootton High School)9日下午發生校園槍擊事件，根據警方發布的最新消息，9日涉嫌在伍頓高中校內槍擊同校學生的16歲嫌犯，已確認身分為維拉托羅(Kahlil White-Villatoro)。

警方指出，維拉托羅與中槍16歲男學生為同校同學。嫌犯居住於洛克維爾，將以成年人身分被起訴。洛市警察局表示，他面臨多項重罪指控，包括企圖二級謀殺、兩項一級攻擊罪、兩項二級攻擊罪，以及多項槍枝相關罪名，其中包含在校園內持有危險武器。

警方已於9日深夜查獲一把Polymer 80製造的9毫米手槍。該槍並非在學校內被尋獲。調查人員指出，這把槍是一把「幽靈槍」，即非由正規製造商生產、而是私下組裝製造的槍支。Polymer 80公司是一家生產槍枝部件的企業，這些部件可用於組裝幽靈槍。

洛克維爾市警察局長傑森·韋斯特(Jason West)表示，涉案槍枝為幽靈槍的事實「極其」令人擔憂。韋斯特說：「我們知道這類槍枝極難追查來源，甚至可能根本無法追溯。」

警方表示，事件發生於當天下午2時15分，羅克維爾市警察、蒙哥馬利郡警察局及郡警長辦公室人員接獲通報後，趕赴校園處理。警方進入校內後，在校內走廊發現一名16歲男性學生胃部身中槍。經送醫治療，情況穩定。

事件發生後，校方立即啟動預防性封校措施(lockdown)，確保校內師生安全。

校園封鎖解除後，該校學生約於下午4時30分被轉送至佛洛斯特中學(Robert Frost Middle School)作為家長接學生返家地點。

槍擊 槍支 馬里蘭州

上一則

賓州華人僑團聯盟馬年春節聯歡宴會 暨第五屆新領導班子就職典禮

下一則

與聯邦分歧 伊利諾州採用AAP接種疫苗建議

延伸閱讀

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學
ICE槍擊案爭議 聖縣地檢長憂執法失控

ICE槍擊案爭議 聖縣地檢長憂執法失控
散布幽靈槍製造指南 州府提告2網站：嚴重威脅公共安全

散布幽靈槍製造指南 州府提告2網站：嚴重威脅公共安全
服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

熱門新聞

一名華人去年11月初在橋港區遭ICE逮捕。((華埠/橋港區快速反應團隊)

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

2026-02-10 09:56
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15
馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

2026-02-09 09:14
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人中槍

2026-02-09 15:11
德州州眾議會華裔民主黨領袖吳元之兩年前一段視頻惹來共和黨人抨擊。(路透)

舊訪問瘋傳 州眾議員吳元之被指入籍申請撒謊

2026-02-09 21:40
許姓女大生2日在芝市西區的Goodwill店內受到攻擊。(google map)

UIC華裔女大生 商店內遭陌生人攻擊 警追查嫌犯

2026-02-05 09:51

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返