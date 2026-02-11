馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者是同學

馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)

馬里蘭州 蒙哥馬利郡洛克維爾市(Rockville)的伍頓高中(Thomas S. Wootton High School)9日下午發生校園槍擊 事件，根據警方發布的最新消息，9日涉嫌在伍頓高中校內槍擊同校學生的16歲嫌犯，已確認身分為維拉托羅(Kahlil White-Villatoro)。

警方指出，維拉托羅與中槍16歲男學生為同校同學。嫌犯居住於洛克維爾，將以成年人身分被起訴。洛市警察局表示，他面臨多項重罪指控，包括企圖二級謀殺、兩項一級攻擊罪、兩項二級攻擊罪，以及多項槍枝相關罪名，其中包含在校園內持有危險武器。

警方已於9日深夜查獲一把Polymer 80製造的9毫米手槍。該槍並非在學校內被尋獲。調查人員指出，這把槍是一把「幽靈槍」，即非由正規製造商生產、而是私下組裝製造的槍支 。Polymer 80公司是一家生產槍枝部件的企業，這些部件可用於組裝幽靈槍。

洛克維爾市警察局長傑森·韋斯特(Jason West)表示，涉案槍枝為幽靈槍的事實「極其」令人擔憂。韋斯特說：「我們知道這類槍枝極難追查來源，甚至可能根本無法追溯。」

警方表示，事件發生於當天下午2時15分，羅克維爾市警察、蒙哥馬利郡警察局及郡警長辦公室人員接獲通報後，趕赴校園處理。警方進入校內後，在校內走廊發現一名16歲男性學生胃部身中槍。經送醫治療，情況穩定。

事件發生後，校方立即啟動預防性封校措施(lockdown)，確保校內師生安全。

校園封鎖解除後，該校學生約於下午4時30分被轉送至佛洛斯特中學(Robert Frost Middle School)作為家長接學生返家地點。