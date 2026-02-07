史潘伯格下令停止維州州警協助ICE 川普恐報復

維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)。(美聯社)

維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)日前宣布，終止一項允許維州 州警與州矯正署人員協助美國移民與海關執法局(ICE )的合作協議。部分共和黨 議員推測，川普可能因史潘柏格的行動而對維州採取報復措施。

該協議源自前州長楊京(Glenn Youngkin)任內，實際上讓州級執法人員在聯邦監督與指揮下，參與民事移民執法行動。

史潘柏格表示，終止這項協議是她去年競選時的重要承諾之一，當時她批評要求州與地方執法機構協助聯邦移民執法，是「對資源的不當使用」。她指出，州內執法人員應專注於核心治安任務，而非充當ICE的執法代理人。

史潘柏格談及近期發生的美國公民遭槍擊死亡事件，讓她更堅定停止州警跟ICE合作。她表示，12號行政令的目的是強化問責、公眾服務與安全。

共和黨人士對此表達強烈反對。切斯特菲爾德郡共和黨州參議員史圖特萬特(Glenn Sturtevant)表示，該行政命令顯示史潘柏格「將政治置於公共安全之上」。

隨著維州立法機構與州長職位目前皆由民主黨掌控，加上川普政府近來將執法重點鎖定民主黨主政州份，移民倡議團體與民權組織警告，維州可能成為下一個ICE執法重點地區。

共和黨州眾議員漢密爾頓(Karen Hamilton)日前在社群媒體發文指出，總統可能凍結聯邦資金，這與楊京過去曾威脅對拒絕配合ICE的地方政府採取的手段如出一轍。被問及是否認為川普可能報復時，史圖特萬特僅回應：「拭目以待。」

史潘柏格稱，新命令並未全面禁止州政府與ICE合作，在有限情況下仍可配合，例如參與特定專案小組，或在ICE提出司法搜索令、請求協助時，「界線非常清楚」，至於把維州執法機構與州政府人員直接交由ICE運用的做法，則畫下句點。