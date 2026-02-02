我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。

為何要定期洗牙？定期洗牙的目的在清除牙菌斑。牙菌斑存在牙齒表面或牙齦與牙根相接的牙齦溝縫隙內，它是口腔內食物殘渣及細菌群體滋生的綜合體，奶黃色糊狀物。口內細菌大量繁殖後，產生酸性新陳代謝的物質，其酸性物質造成琺瑯質去礦物化(Demineralization)，而在牙齒表面形成破洞，即有蛀牙。同時造成牙齦發炎容易流血或腫脹。實驗報告顯示如牙菌斑存留在牙齦上超過24小時牙齦將會開始發炎，72小時後開始鈣化為結石並造成琺瑯質脫鈣形成蛀牙外，初期會造成牙齦炎，如未即時定期潔牙治療，牙齦炎將近一步造成牙根週圍齒槽骨質因慢性發炎溶解流失，成為牙周病。嚴重齒槽骨消失造成牙根暴露，對冷熱過敏及牙齒鬆動，因牙周病造成的齒槽骨流失不會再長回原高度，即使接受植骨手術，重建齒槽骨高度效果也極其有限。當牙根周圍因齒槽骨過低而鬆動後，很難避免拔除牙齒的命運。為避免上述各種由牙菌斑造成的口腔疾病。定期潔牙是最經濟有效的對策。林錦琇、詹翔嵐牙醫博士經驗豐富，診所設備非常先進，最新低輻射劑量數位X光機、最新自動高壓蒸氣消毒，設備優良，主治:採用最優植牙 Nobel Biocare、各式假牙、根管治療、牙周病、牙科美齒、無創拔牙、補牙、牙科急診、成人、兒科定期口腔保健、透明矯正牙套。如您有關於牙齒及口腔保健的問題，可電林錦琇、詹翔嵐牙醫博士預約:240-669-9545，Executive Dental Care LLC，地址: 6225 Executive Blvd. North Bethesda, MD 20852。

上一則

伊州房屋保費飆漲 州長盯上State Farm

下一則

夏威夷倡下修法定酒精濃度至0.05 盼降酒駕事故

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席