華府冬季風暴漸遠離 積雪結冰路況欠佳

冬季暴風雪襲擊華府地區，工人26日一早清除國會山莊周遭的積雪。(美聯社)

一場冬季風暴周末席捲華府 、馬里蘭州與維吉尼亞州 後，已經逐漸遠離，但當地居民仍須面對堆積如岩石般堅硬的積雪，以及刺骨低溫所帶來的影響，其中多數華府地區學校26日均停課一天，部分學區甚至提前取消了27日的課程，聯邦機構也實施大範圍的遠距上班。

此次風暴為大華府地區帶來約5吋至近1呎不等的降雪，華府以南及以東部分地區更出現結冰情況。

26日白天氣溫預計回升至華氏20多度中後段，但強風將使體感溫度更低，尤其當天夜間，風寒效應可能降至零下。美國國家氣象局警告，嚴寒天氣將持續至27日清晨，形容情況「危險寒冷」，並呼籲民眾多層穿著，盡量讓寵物待在室內。

當地積雪與結冰狀況預料將持續7至10天，短期內不會再有大規模降雪，但28日晚間可能出現零星飄雪，並持續帶來「一波波北極冷空氣」，高溫僅在華氏20多度。

一名華府居民表示，26日清晨他花了約30分鐘才清除車上的冰雪，擋風玻璃上約有3吋厚的硬冰，即使開著暖氣仍需費力敲除，而假使前一天未鏟雪，車輛將非常難以駛出停車位。

地方官員提醒，支線道路的除雪作業可能需等待一段時間。馬州蒙哥馬利郡行政首長艾瑞奇(Marc Elrich)指出，清理主要幹道仍是首要任務，但支線道路在除雪前恐已結冰，增加作業難度。

目前尚未傳出與風暴相關的大規模停電，但電力公司警告仍有風險。維州州長史潘伯格(Abigail Spanberger)則表示，急診室因低溫、失溫及一氧化碳中毒就醫人數增加，尤其部分民眾使用發電機取暖，情況令人憂心。

鐵路方面，大都會 火車通勤系統Amtrak表示，因通訊中斷，東北走廊列車進出華府時可能出現延誤。氣象預報顯示，至28日為止，天氣以寒冷為主，高溫約在華氏20多度，嚴寒仍將持續。