因應聯邦新規 維州啟動強化糧食券審核

特派員黃惠玲／綜合報導
隨著國會去年秋季要求各州改善SNAP誤發率，維州已經啟動強化審查糧食券發放。(美聯社)
隨著國會去年秋季要求各州改善SNAP誤發率，維州已經啟動強化審查糧食券發放。(美聯社)

為因應聯邦新法規定、避免龐大財政風險，落實全面降低糧食補助計畫(SNAP)誤發率，維吉尼亞州政府自2025年9月起啟動「SNAP Forward」，透過強化審核流程、加強地方社會服務人員訓練。該州擬在2027年前將誤發率從目前的11％降至6%。

該計畫由州長楊京在去年8月以行政指令推動，後續將由即將上任的州長當選人史潘柏格(Abigail Spanberger)政府接手執行。

根據維州政府文件，目前該州SNAP誤發率約為11%，必須在2027年前降至6%，否則州政府每年恐須自籌多達2.7億元，來補貼因誤發而產生的SNAP支出。

「維州信使報」(Virginia Mercury)透過多項資訊自由法(FOIA)申請與州預算文件發現，州社會服務廳自去年9月起，定期與各地地方社會服務局召開「SNAP Forward」線上會議。會議內容包括SNAP作業流程再訓練、新的家庭與支出資訊查核政策，以及分析威斯康辛州等誤發率長期偏低州份的作法，作為改善依據。

在實務執行上，維州已配合聯邦法規調整SNAP審核制度。自2025年10月1日起，受助者不得再自行申報收入與支出，所有相關資料須由州政府人員進一步查證；此外，家庭成員組成的查核機制，也將於今年3月前全面上路。

美國國會去年8月通過大型預算協調法案，首度要求SNAP誤發率偏高的州政府，未來可能須自行負擔部分補助款項，進一步加重州財政壓力。該法同時調整SNAP的年齡與工作資格規定，促使各州加速改革。

在2025年秋季聯邦政府停擺期間，全美數百萬人一度無法領取SNAP，其中維州受影響人數約85萬人，此情況也突顯糧食補助制度在行政效率與審核準確性的挑戰。

楊京近月多次公開提及「SNAP Forward」計畫，包括去年12月向州議會提出的最後一份預算報告中，重申降低誤發率的重要性。不過，相關細節過去鮮少對外說明，直至近期文件曝光，外界才逐步掌握改革進展。

維州 維吉尼亞州 聯邦政府

