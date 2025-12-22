華府11月房價小幅下跌 掛牌中價逾57萬

最新房市數據顯示，華盛頓特區11月房價 較上月小幅下跌，中位掛牌價為57萬4900元。房源數量較上月減少5%，降幅高於同期往年平均水平，顯示市場供應有所緊縮。同時，房屋銷售速度也比去年同期略慢，平均需60天才能成交。

房價方面，華盛頓特區每平方呎房價11月下降0.3%，低於全國平均1.2%的降幅，反映首都房市的價格波動幅度小於全美市場。分析人士指出，這種輕微調整符合每年11月房市季節性走勢，並非市場崩盤的徵兆。

房源供應量方面，11月在售房屋總數為2882套，較上月減少5.0%，較去年同期增加10.1%。新增房源為688套，較上月下降24.1%，較去年同期下降1.7%。全國範圍內，活躍房源下降2.5%至107萬2266套，新掛牌房源下降14.1%至33萬908套。專家表示，華盛頓房市的新增房源下降幅度大於全國平均，反映買家在年底假期前持觀望態度，而賣家也相對保守。

房屋平均成交時間方面，華盛頓房屋11月平均需60天售出，比上月多13天，比去年同期多6天。相比之下，全國平均成交時間為64天，顯示首都房市雖然成交稍慢，但仍略快於全國水平。市場專家分析，成交周期延長可能受季節性因素、利率上升及買家審慎心態影響。

房市專家指出，雖然價格微幅下跌，但對買家而言，當前仍是進場的良機；對賣家而言，合理定價、耐心等待市場消化房源仍是關鍵策略。華盛頓市中心與郊區房價差異明顯，市中心小型公寓因投資需求保持穩定，而郊區單戶住宅則受供需波動影響更大。

大首都地區房地產 經紀人協會(GCAAR)主席達馬托(Samantha Damato)表示，聯邦政府 員工前景的不確定性，持續對房市造成沉重壓力。她指出，隨著庫存增加、買方選擇變多，賣方在進入新的一年時，可能必須重新調整定價策略，才能在競爭中保持優勢。

展望未來，根據Bright MLS針對大華府地區發布的「2026年房市展望」，區域房源供給預計將持續增加至2026年。雖然新增供給有望吸引更多買家回流市場，但報告也預期房價成長力道偏弱，部分市場甚至可能出現價格下跌。