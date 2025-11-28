我的頻道

超殺優惠恐是假的… 專家：留意黑五折扣 勿入價格陷阱

特派員黃惠玲／綜合報導
感恩節後的「黑色星期五」折扣活動，常常吸引消費者大肆血拼。(pexels)
感恩節將至，黑色星期五即將到來之際，一名華府消費專家提醒民眾，許多零售商推出的「超殺優惠」其實「都是假的」。

「華府消費者檢查冊(Washington Consumers' Checkbook)」執行編輯布拉斯勒(Kevin Brasler)表示，根據該機構的研究人員花費六個月時間，來追蹤25家大型零售商的商品價格後，發現大多數標榜折扣的商品，「其實根本沒有真正的優惠。」

該組織發布的「促銷價格通常是虛假折扣」(Sales Prices Are Usually Fake Discounts)報告指出，商家慣用手法是在商品上標註一個「原價」，再以畫線方式呈現降價，營造消費者「占到便宜」的錯覺。

布拉斯勒說，「但事實上，商家很少、甚至從未真的以那個『原價』販售過商品。」布拉斯勒表示，業界稱這類作法為「錨定價格」(anchor prices)，也就是先捏造一個虛高的原價，再標示折扣，讓消費者誤以為省了大筆金額。

調查顯示，多數受追蹤的商品有超過一半時間都處於「折扣狀態」。「而且在許多零售商，那些假促銷根本從不停止。」布拉斯勒說，「在25家公司中，有12家的商品幾乎每周都以虛假的折扣販售。」

為何商家持續這樣做？原因很簡單，因為可以有效吸引顧客購買。布拉斯勒說，「當有人告訴你『這東西限時一天、打六折』，那非常有殺傷力。」這種說法會讓消費者誤以為不快速下決定就會「損失省錢機會」，從而不比較價格、也不再三思是否真的需要。然而多數宣稱的折扣根本不是真正的優惠。

如何在購物季真正省到錢？布拉斯勒提供幾項建議；首先不要看折扣幅度，而要看「實際售價」，因為最重要的是比較商品實際價格，而不是專注於標示的折扣百分比。再來就是「比價再比價」，消費者可快速上網查詢，就能知道其他商家是否賣得更便宜。他也建議使用亞馬遜(Amazon)價格追蹤工具CamelCamelCamel，該網站能協助消費者查看過去六個月到一年內在亞馬遜上的最低售價。

報告指出，不少零售商的作法疑似違反聯邦法規。聯邦貿易委員會(FTC)規定，若商品所標示的「原價」不是真實存在，而是為營造折扣效果而虛構，即屬非法的「虛假優惠」。

隨著購物旺季展開，專家提醒消費者睜大眼睛，別被「折扣陷阱」蒙蔽，鎖定實際價格，才能真正省荷包。

零售商 亞馬遜 華府

