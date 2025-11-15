JHU：家庭年收20萬以下大學生免學費

約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生，全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University，JHU)13日宣布，自明年起，家庭年收入不超過20萬元的大學部學生，全面免學費，這項重大政策將於2026年春季首先適用於校內學生，並在2026年秋季擴大至新入學者。

此學費改革得以實現，源於校友彭博(Michael Bloomberg)在2018年捐贈的18億元巨額資助，以及其後追加的高達2.4億元捐款。校方表示，家庭收入在10萬元以下的學生除免學費外，還將獲得額外補助，涵蓋學雜費與生活費，讓學生「零家庭負擔」就讀霍普金斯。

校方指出，對收入超過20萬元的家庭，學校仍將提供足以「滿足100%經濟需求」的財務援助方案。

JHU招生與財務援助副教務長菲利普斯(David Phillips)表示，這項政策旨在簡化複雜的助學金制度，減輕家庭在理解補助方案時的負擔，他說：「要弄懂各式各樣的助學金方案常令人不知所措，而我們的重要目標之一，就是讓整個過程更清晰。」

霍普金斯大學校長丹尼爾斯(Ron Daniels)在聲明中稱，這項改革將強化學校利用巨額捐贈與其他資源招募頂尖學生的能力，使優秀人才不因家庭財力受限而與名校擦肩而過。

申請校方財務援助的學生將自動被納入此新方案的審查範圍。該校2026年秋季入學的申請截止日期為明年1月2日。