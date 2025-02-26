逾14萬居民為聯邦雇員 維州長：深表同情

楊京(左四)24日在費郡發表講話，對聯邦雇員狀況表示非常同情。(楊京臉書)

維吉尼亞州 州民約有超過14萬名聯邦雇員，川普政府大規模裁員也因此為維州 帶來明顯衝擊，維州州長楊京(Glenn Youngkin)24日在費爾法克斯郡(Fairfax County)對居民面臨狀況表示非常同情。

楊京也鼓勵有需要的聯邦雇員多多利用州府支持系統，但也提到，政府效率部正引入聯邦政府 前所未見的透明度及問責制。

維吉尼亞州商會(Virginia Chamber of Commerce)主席維克(Cathie Vick)呼應了上述訊息。維克說，「現在有很多人在經歷變革時面臨選擇，包括聯邦雇員、大學畢業生，以及那些正在嘗試轉型並尋找不同職業的人。

不包括軍人和郵局員工在內的聯邦文職勞動力約有240萬人，其中約20%位於華府、馬里蘭州和維吉尼亞州。

楊京指出，目前維吉尼亞州有25萬個職位空缺，其中包括北維州的10萬個職位，他說，這些職位空缺涵蓋了「所有可以想像的行業」，包括先進製造、醫療保健、太空、教育和執法等領域的機會。

他說，希望受到影響的聯邦雇員，可以了解到維州政府有大量的支持系統可以提供幫助。楊京承諾，州政府將提供資源，協助那些已被解雇或擔心可能很快失去工作的聯邦雇員。

聯邦裁員源於政府效率部，這是由億萬富翁馬斯克(Elon Musk)領導的一項計畫。楊京表示，該部門正在引入一種「聯邦政府前所未見」的透明度和問責制。

楊京說，聯邦政府浪費、欺詐和濫用現象令人震驚，每個人都看到了這一點。

維州民主黨主席蘇史威克(Susan Swecker)則指責楊京支持傷害該州經濟的政策。他表示，楊京不僅對失業和沒有薪水的意義有嚴重誤解，而且還無恥試圖兩面討好，一邊假裝支持聯邦工人，一邊向川普及馬斯克獻媚。