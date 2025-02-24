聯邦裁員壓力大 華府商家推出優惠送暖

華府一家啤酒屋為聯邦員工提供免費啤酒。(RPBC啤酒屋臉書)

裁員 壓力正影響著華府特區 的許多聯邦員工，而一些當地企業正試圖找到方法來減輕這些人員的負擔。位於華府西北區的友誼動物醫院(Friendship Hospital For Animals)，以及一家啤酒屋Right Proper Brewing Company，紛紛推出針對失業聯邦員工的優惠，充分發揮雪中送炭的友愛精神。

友誼動物醫院市場經理卡爾森(Janay Austin-Carlson)說，「這是一個充滿壓力的時期……我們比大多數人更清楚，緊急情況隨時可能發生。」

他解釋說，該動物醫院為寵物 提供24小時的緊急護理服務，即日起友誼醫院為遭解僱的聯邦員工，免除急診和病患檢查的費用。

「我們希望人們在寵物生病或出現緊急情況時，能夠帶牠們來檢查，而不必擔心檢查費用的負擔，」卡爾森說，「我們還為所有服務提供無息付款期延長的計畫。」

卡爾森表示，一些寵物主人已經利用了這些計畫，並補充說這並不是友誼醫院第一次向聯邦員工提供幫助，之前在政府停擺期間也曾提供過類似的服務。

對於那些想借酒消愁的聯邦員工來說，位於華府肖社區(Shaw neighborhood)的啤酒屋Right Proper Brewing Company (RPBC) ，也貼心推出了特別優惠。

RPBC的聯合創始人契斯頓(Thor Cheston)說，「任何人都可以以歡樂時光的折扣價格購買啤酒」，每位顧客只需8元，就可以參與他們的新方案「為我點一杯啤酒」(Executive Order Me a Beer)，這部份資金將作為替聯邦員工購買啤酒的經費。

「任何聯邦員工都可以進來，不需要故事也不需要解釋。他們只要出示他們的聯邦工作證，就可以免費獲得一杯啤酒，」契斯頓說，「我們並不是想發表任何政治聲明，我們只是想幫助我們的社區，」他說，「很多人都參與了該方案，這讓我們感到格外溫暖。」