我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

聯邦裁員壓力大 華府商家推出優惠送暖

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府一家啤酒屋為聯邦員工提供免費啤酒。(RPBC啤酒屋臉書)
華府一家啤酒屋為聯邦員工提供免費啤酒。(RPBC啤酒屋臉書)

裁員壓力正影響著華府特區的許多聯邦員工，而一些當地企業正試圖找到方法來減輕這些人員的負擔。位於華府西北區的友誼動物醫院(Friendship Hospital For Animals)，以及一家啤酒屋Right Proper Brewing Company，紛紛推出針對失業聯邦員工的優惠，充分發揮雪中送炭的友愛精神。

友誼動物醫院市場經理卡爾森(Janay Austin-Carlson)說，「這是一個充滿壓力的時期……我們比大多數人更清楚，緊急情況隨時可能發生。」

他解釋說，該動物醫院為寵物提供24小時的緊急護理服務，即日起友誼醫院為遭解僱的聯邦員工，免除急診和病患檢查的費用。

「我們希望人們在寵物生病或出現緊急情況時，能夠帶牠們來檢查，而不必擔心檢查費用的負擔，」卡爾森說，「我們還為所有服務提供無息付款期延長的計畫。」

卡爾森表示，一些寵物主人已經利用了這些計畫，並補充說這並不是友誼醫院第一次向聯邦員工提供幫助，之前在政府停擺期間也曾提供過類似的服務。

對於那些想借酒消愁的聯邦員工來說，位於華府肖社區(Shaw neighborhood)的啤酒屋Right Proper Brewing Company (RPBC) ，也貼心推出了特別優惠。

RPBC的聯合創始人契斯頓(Thor Cheston)說，「任何人都可以以歡樂時光的折扣價格購買啤酒」，每位顧客只需8元，就可以參與他們的新方案「為我點一杯啤酒」(Executive Order Me a Beer)，這部份資金將作為替聯邦員工購買啤酒的經費。

「任何聯邦員工都可以進來，不需要故事也不需要解釋。他們只要出示他們的聯邦工作證，就可以免費獲得一杯啤酒，」契斯頓說，「我們並不是想發表任何政治聲明，我們只是想幫助我們的社區，」他說，「很多人都參與了該方案，這讓我們感到格外溫暖。」

華府特區 寵物 裁員

上一則

聯邦裁員波及伊州野生草原 6人被解雇

下一則

華州提案 社媒隱私保護擴至18歲

延伸閱讀

舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金

舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金
川普擬賣舊金山裴洛西聯邦大廈 聯合國廣場50號也可能被出售

川普擬賣舊金山裴洛西聯邦大廈 聯合國廣場50號也可能被出售
聯邦凍結經費 新州快速充電站開不了工

聯邦凍結經費 新州快速充電站開不了工
聯邦運輸部長出手 加州高鐵撥補經費將核實進度

聯邦運輸部長出手 加州高鐵撥補經費將核實進度

熱門新聞

一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

2025-02-18 11:00
伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24
佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

2025-02-18 18:16
聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(路透)

CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

2025-02-17 09:36
芝城積雪未消，酷寒接著報到，國家氣象局預測18日芝城最低溫將跌至華氏零下30度，氣象學家呼籲民眾勿在戶外逗留過久。(特派員黃惠玲／攝影)

宛如走近冷凍庫 芝城最低溫華氏零下30度

2025-02-17 11:57
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所（圖）錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。（美聯社）

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

2025-02-19 18:54

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗