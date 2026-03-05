我的頻道

緊鄰芝華埠 78區火焰隊球場動土 老闆自費7.5億打造

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥火焰隊全新的球場預計在2028年完工啟用。(Related Midwest/Gensler)
美國職業足球大聯盟(MLS)芝加哥火焰隊(Chicago Fire)3日在緊鄰華埠的「78區」，為一座造價7.5億元的新足球場舉行動土典禮，這塊長年閒置的地塊也終於啟動開發。

這座可容納2萬2000人的專業足球場，由球隊億萬富豪老闆曼蘇埃托(Joe Mansueto)全額出資，預計於2028-29賽季前完工啟用。

「78區」位於羅斯福路(Roosevelt Road)與克拉克街(Clark Street)交界，占地62英畝，為芝加哥市內少數尚未開發的大型精華地段之一，目前由Related Midwest持有。

根據開發商Related Midwest規劃，第一期工程將打造超過1400呎的公共河濱空間、新水上計程車停靠站、1.5哩自行車步道、Divvy共享單車站點、兩座臨時平面停車場、公共停車設施，以及3畝運動場地。

整體62英畝計畫完成後，預估將創造高達80億元的經濟效益，並包含住宅、步道系統，以及與譚繼平紀念公園(Ping Tom Memorial Park)的連結。

曼蘇埃托當初在選址時，曾在「78區」與已告吹的林肯園區(Lincoln Yards)大型開發案之間做選擇。林肯園區去年宣告破局，部分土地已由芝加哥開發商JDL Development收購，並於上月獲市議會批准縮減版計畫。

曼蘇埃托表示，他對78區一見鍾情，因此地擁有芝加哥壯麗天際線景觀，且足球場本就是該地合法允許用途。

該地塊過去曾為已定罪政治掮客雷茲科(Tony Rezko)所有，曾被考慮作為亞馬遜第二總部候選地，也曾角逐聯合航空新總部、摩根大通新據點及賭場選址。伊利諾大學原規畫於此興建3億元的科技研究中心「Discovery Partners Institute」，但於2024年改選伊利諾量子與微電子園區(Illinois Quantum and Microelectronics Park)及市中心辦公大樓。

今年6月公布的設計圖顯示，球場外觀仿若工業倉庫，呼應芝加哥製造業歷史風貌，主要入口設於羅斯福路。開發團隊表示，場館與周邊街區將成為全年運轉的經濟引擎，除足球賽外，也將舉辦橄欖球、長曲棍球、演唱會及企業活動。

芝加哥市長強森表示，火焰隊球場將成為「The 78」的核心設施，帶動休閒、餐飲、文化空間及城市投資。

7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化

