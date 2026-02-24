我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

芝城鏟雪車命名大賽 「廢除ICE」奪冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥剷雪車命名賽，「廢棄ICE」奪得票選第一名。(芝加哥街道清潔局臉書)
芝加哥剷雪車命名賽，「廢棄ICE」奪得票選第一名。(芝加哥街道清潔局臉書)

芝加哥市的一輛鏟雪車即將載著鮮明的政治訴求上路。在經過數千名市民投票後，「廢除ICE」（Abolish ICE）脫穎而出，成為今年芝加哥「鏟雪車命名大賽」的優勝名稱之一，直接向美國移民暨海關執法局(ICE)表達不滿。

芝加哥街道與環衛局（Department of Streets and Sanitation）於23日宣布了第四屆年度鏟雪車命名大賽的六個獲勝名稱。本次活動共吸引超過 1萬3300 件投稿，並有超過 3萬9000 名市民參與投票。

除了充滿政治意味的「廢除 ICE」外，其餘五個得票最高的優勝名稱展現了芝加哥人的幽默感，多數結合了名人諧音：Stephen Coldbert(取自主持人 Stephen Colbert)、Pope Frío XIV（取自教宗方濟各，Frío為西班牙語的「寒冷」)、The Blizzard of Oz(取自綠野仙蹤)、Svencoolie(取自在地知名恐怖片主持人Svengoolie)、Caleb Chilliams(取自芝熊隊美式足球球星Caleb Williams)。此外，「Chance the Scraper」(取自歌手Chance the Rapper)以0.24%的票數差距落後第六名。

根據「芝加哥太陽報」獲取的資料顯示，芝加哥人對「廢除 ICE」的支持近乎壓倒性。截至1月底，該標語已被重複投稿約9300 次， 占所有投稿件數的70%。其他如「ICE 滾出芝加哥」(ICE out of Chicago)等類似名稱也獲得提名。強森先前也曾在社交媒體上建議使用這個名稱。

此舉反映了芝加哥民間對聯邦政府移民政策的強烈抗爭。去年秋天，川普政府發起名為「中途島閃電戰」(Operation Midway Blitz)的激進驅逐計畫，芝加哥成為重點目標。對許多市民而言，將鏟雪車命名為「廢除 ICE」是針對美國國土安全部(DHS)的一種反擊手段。

世報陪您半世紀

芝加哥 ICE 投票

上一則

新州2027會計年預算 面臨4定時炸彈

下一則

暴風雪襲麻州 30萬戶停電 2人喪生

延伸閱讀

英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周

英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周
有沒有更扯的罪名？ ICE扣英婦6周「因幫夫打包行李」

有沒有更扯的罪名？ ICE扣英婦6周「因幫夫打包行李」
川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲
ICE突襲爾灣公司 3員工停車場被捕

ICE突襲爾灣公司 3員工停車場被捕

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課