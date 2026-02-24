芝城鏟雪車命名大賽 「廢除ICE」奪冠

芝加哥剷雪車命名賽，「廢棄ICE」奪得票選第一名。(芝加哥街道清潔局臉書)

芝加哥 市的一輛鏟雪車即將載著鮮明的政治訴求上路。在經過數千名市民投票 後，「廢除ICE 」（Abolish ICE）脫穎而出，成為今年芝加哥「鏟雪車命名大賽」的優勝名稱之一，直接向美國移民暨海關執法局(ICE)表達不滿。

芝加哥街道與環衛局（Department of Streets and Sanitation）於23日宣布了第四屆年度鏟雪車命名大賽的六個獲勝名稱。本次活動共吸引超過 1萬3300 件投稿，並有超過 3萬9000 名市民參與投票。

除了充滿政治意味的「廢除 ICE」外，其餘五個得票最高的優勝名稱展現了芝加哥人的幽默感，多數結合了名人諧音：Stephen Coldbert(取自主持人 Stephen Colbert)、Pope Frío XIV（取自教宗方濟各，Frío為西班牙語的「寒冷」)、The Blizzard of Oz(取自綠野仙蹤)、Svencoolie(取自在地知名恐怖片主持人Svengoolie)、Caleb Chilliams(取自芝熊隊美式足球球星Caleb Williams)。此外，「Chance the Scraper」(取自歌手Chance the Rapper)以0.24%的票數差距落後第六名。

根據「芝加哥太陽報」獲取的資料顯示，芝加哥人對「廢除 ICE」的支持近乎壓倒性。截至1月底，該標語已被重複投稿約9300 次， 占所有投稿件數的70%。其他如「ICE 滾出芝加哥」(ICE out of Chicago)等類似名稱也獲得提名。強森先前也曾在社交媒體上建議使用這個名稱。

此舉反映了芝加哥民間對聯邦政府移民政策的強烈抗爭。去年秋天，川普政府發起名為「中途島閃電戰」(Operation Midway Blitz)的激進驅逐計畫，芝加哥成為重點目標。對許多市民而言，將鏟雪車命名為「廢除 ICE」是針對美國國土安全部(DHS)的一種反擊手段。