逾千學者促西北大學為吳瑛之死道歉連署者包括諾貝爾獎得主朱棣文等亞裔學者 指校方做法引發不安 籲公開認錯修訂政策

吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

亞裔 學者論壇(Asian American Scholar Forum, AASF)與亞洲教授協會聯盟(Federation of Asian Professor Associations, FAPA)日前致信給西北大學 (Northwestern University)，強烈譴責該校對已故教授吳瑛(Jane Ying Wu)的處置方式，稱其做法震動科研界，尤其在亞裔學術與研究社群中引發不安與恐懼，並呼籲校方公開認錯、道歉並修訂政策，以保障教職員權益。

此信獲得來自全美44個州與華府的300多所高等教育與研究機構逾1000人連署，其中包括諾貝爾獎 得主朱棣文，以及美國國家科學院、國家工程院、國家醫學院與美國藝術與科學院成員。

這封收件人為西北校長Henry Bienen及范伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)院長Eric G. Neilson的信函指出，吳瑛是一位傑出科學家與終身教職員，曾在范伯格醫學院任職達19年，是少數獲得捐贈教席(Endowed Professorship)的亞裔女性教授之一。

然而，西北大學在2019年美國國家衛生研究院(NIH)對吳瑛展開行政調查後，未能提供正當程序保障，反而採取多項懲罰性措施，包括限制其研究工作、部分關閉實驗室、拆散研究團隊、將經費重新分配給白人男性同事，並孤立她。

更令人震驚的是，即便NIH調查於2023年結束，吳瑛仍遭持續處罰。信中指出，不僅未歸還吳瑛研究經費，更在2024年5月關閉其實驗室，同時對其削減薪資。部分報導提到，當時西北大學與芝加哥警方是以手銬將吳瑛帶離辦公室，強制送入精神病房，未通知家屬或諮詢外部醫師。幾周後，吳瑛自殺身亡。

AASF與FAPA在信中指出，這些行為剝奪了吳瑛的正當程序權利與人性尊嚴。信中指出，吳的遭遇不僅影響個人，也震撼整個學術研究社群，尤其是對亞裔教職員造成恐懼與不安全感。

連署信也指出過去司法部「中國行動計畫」(China Initiative)，許多與中國有聯繫的亞裔學者被無端標籤為國家安全威脅。AASF與FAPA警告大學不要重演歷史，應保護教職員免受無根據調查與有罪假設的侵害。

兩組織呼籲西北大學立即公開承認錯誤、向吳瑛家屬致歉，並修訂校內政策與程序，以防止未來類似事件再次發生。學者主張，學術機構有責任保障教職員安全進行研究，並維護公平、公正的工作環境。

1963年出生的吳瑛，於1986年在上海醫科大學畢業後赴美，1991年在史丹福大學獲得腫瘤生物學博士學位。1994年在哈佛大學完成博士後訓練，之後在聖路易斯華盛頓大學、范德堡大學擔任過助理教授、副教授和教授，2005年進入西北大學醫學院任教至過世。