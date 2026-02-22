數據中心擴張 芝加哥居民怨噪音大、電費增

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
數據中心越蓋越多，引發民眾高度關注。(路透)
數據中心越蓋越多，引發民眾高度關注。(路透)

隨著人工智慧與串流服務需求大增，數據中心迅速在美國各地擴張，全國已有超過3000座運作中，另有至少1000座規畫中，芝加哥地區也不例外。雖然業者強調經濟效益，當地居民卻對噪音與用電量激增表示憂慮。

芝城西郊歐羅拉(Aurora)居民David Szala表示，自2015年搬進現居處後，便可聽到鄰近CyrusOne數據中心的持續風扇噪音，而近年園區擴建後，噪音更是日夜不斷。鄰居Bryan Castro則指出，發電機運作時振動傳遍整個後院，「你甚至能感覺到房屋在震動」，形容原本的25英畝森林景觀已被噪音取代。

CyrusOne承認歐羅拉園區噪音問題，並表示正進行三階段工程，包括屋頂隔音牆與其他降噪設備，預計持續改善音量。市府也認為這些措施將有所助益。

居民同時抱怨電費飆升，Castro說：「我們去年電費比往年高出約50％。」CyrusOne回應表示，所有用電費用依伊利諾州規定支付，並與電力公司合作減緩成本波動。監督組織Citizens Utility Board指出，數據中心建設的電力基礎設施成本最終可能轉嫁給消費者。

根據私營公司數據中心地圖(Data Center Map)資料，全美共有至少4302個數據中心項目，其中3038座已運作，1203座規畫或建設中。伊利諾州現有164座運作中，另有81座計畫中，最大項目位於約克維爾(Yorkville)，規模達2千兆瓦，將耗能相當於約170萬戶家庭，超過芝加哥全市用電量。

業界專家表示，數據中心對現代數位基礎建設不可或缺，並可帶來稅收收入，但對就業創造有限。人工智慧專家Andy Masley表示，「這些設施主要提供建築與維護工作機會，長期就業效益不高，卻耗費大量資源。」

環保議題亦引關注，Castro建議，「數據中心必須支持科技發展，但應遠離住宅區。」伊州立法者近期提出法案，要求數據中心公開水電使用量，並限制成本轉嫁給消費者。

根據國家廣播電台芝加哥新聞頻道調查，2025年伊州未對數據中心展開噪音執法，目前亦無開放案件。隨著數據中心持續擴張，噪音、能源消耗及社區影響仍將是爭議焦點。

