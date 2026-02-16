我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

芝城馬年新春遊行3/1南華埠登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城華埠基金會與華埠特別活動委員會以及贊助商日前宣布，馬年新春遊行將在3月1日下午於南華埠舉行。(主辦方提供)
芝城華埠基金會與華埠特別活動委員會宣布，馬年新春遊行將在3月1日下午1時在南華埠永活街舉辦。今年的遊行將有多達上百團體、花車、方陣以及鼓樂隊等參與，精彩熱鬧可期。

主辦方日前在35街蒙古燒烤店舉行，由華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻主持，黃婉嫻表示，馬年象徵活力與成功，今年遊行隊伍將包括63個團體、9輛花車、24個方陣、11支鼓樂隊、啦啦隊、8個舞龍隊及3個舞獅隊，預計吸引逾4萬民眾共襄盛舉。

當日出席嘉賓包括芝市第11區區長李惠華、第九分局警員，以及贊助商愛迪生電力公司代表馬丁內茲(Cecilia Macie Martinez)、America's Safety Choice、百利賭場(Bally Chicago)社區外展經理史考特(Monica Scott)、青島啤酒主管麥克唐納(Ryan McDonough)等。

區長李惠華致詞時表示，市府將全力支持遊行活動，協調公共資源，並促進唐人街文化傳承與商業繁榮。贊助商及社區領導也表達支持與期待。愛迪生電力公司社區外展主管馬丁尼茲表示，今年是公司第十年參與遊行活動，回饋社區意義重大；百利賭場及青島啤酒代表則稱，支持該活動是回饋社區的最佳方式之一。華聯會主席黃正東感謝基金會與委員會多年辛勤籌辦，並肯定151個社團支持社區活動的努力。

當天遊行前後還將舉辦醒獅隊採青表演，分別上午11時至下午1時以及下午2時至4時巡演各商號，祈求生意興隆、招財進寶。主辦方提醒，遊行當日永活街將封路，民眾建議多利用CTA公共交通前往觀看盛會。

華埠 芝城

