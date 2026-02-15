夏季洪災重創伊州 川普政府拒發補助 普立茲克抨擊

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
去年8月芝加哥許多地區豪雨成災。(特派員黃惠玲／攝影)
去年8月芝加哥許多地區豪雨成災。(特派員黃惠玲／攝影)

川普政府日前駁回伊利諾州提出的災害宣告上訴申請，使得數以千計在去年夏季豪雨與洪水中受災的居民，無法獲得原本可望解鎖的聯邦援助。伊州州長普立茲克嚴詞抨擊此決定帶有政治動機。

伊州在去年7、8月遭遇一連串強烈風暴後，與芝加哥市及庫克郡共同向聯邦政府申請災害援助，盼能為受災民眾及公共設施修復爭取資金。然而，川普總統於去年10月否決伊州申請，卻同時核准其他州的援助請求，伊州隨後於11月21日提出上訴。

聯邦急難管理局(FEMA)上周重申原先立場，認定本案「不符合提供額外聯邦援助的必要性」。伊州緊急事務管理局與國土安全辦公室日前發布新聞稿證實，這次再度否決的範圍，涵蓋庫克、威爾、肯恩、麥亨利與布恩等郡，皆為去年8月16日至19日風暴期間受災地區。

去年夏季的豪雨導致居民被迫撤離，數千戶停電，建築因滲水出現天花板坍塌，地下室與道路淹水，河川暴漲，鍋爐與大型家電損壞，芝加哥中途(Midway)與歐海爾(O'Hare)兩大機場也一度實施航班停飛。

普立茲克在聲明中痛批，聯邦政府第二度拒絕申請是「在關鍵時刻懲罰數以千計伊州家庭的政治性決定」。

近年來，隨著氣候變遷加劇洪水、野火等極端災害，聯邦政府在災後復原中的財政角色日益吃重。然而，美聯社去年報導指出，在誰能獲得援助、誰被拒於門外的問題上，川普政府的決策往往呈現明顯的政黨分野。

例如，川普去年秋季批准阿拉斯加的災害援助時，曾在社群媒體上發文表示，能為一個他在過去三次選舉中「大勝」的州提供協助是他的榮幸，並稱「我永遠不會讓你們失望」。此外，內布拉斯加州、北達科他州，以及明尼蘇達州的利奇湖奧吉布瓦族(Leech Lake Band of Ojibwe)也獲得災害宣告。

相較之下，伊州、威斯康辛州、密西根州與佛蒙特州的申請皆遭否決，馬里蘭州針對去年春季洪災提出的上訴也未獲通過。

威州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)也對該州第二度上訴失敗表達不滿，形容這項決定「荒謬至極」。

伊州 川普 聯邦政府

