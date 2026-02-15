川普新政禁止機構投資者買單戶住宅 芝房市影響有限

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導

白宮日前頒布行政命令，禁止機構投資者購買單戶住宅，但專家指出，芝加哥居民可能不會因此措施而獲得太多好處。然而這些持有大批房產的房東，仍是當地房源短缺的一個重要原因。

川普總統於1月20日簽署行政命令，要求政府界定「機構投資者」範圍，並制定規範，阻止聯邦政府及政府支持機構批准此類投資者購房，同時鼓勵房屋出售給個人自住者。此舉是川普改善民生與住房負擔力政策的一環，但未能全面限制投資者購房。

伊州經濟政策研究所(Illinois Economic Policy Institute)經濟學家曼佐(Frank Manzo)指出，許多投資者持有上千戶房產的私募基金，多以現金購屋或私人資金貸款，並不受行政命令直接管控，因此實際效果有限。

Redfin資料顯示，截至2025年第三季，全美投資者持有房屋比例為17%，芝加哥則為13%。去年第三季，投資者在芝加哥購得約2400戶房屋，第二至第三季則超過1000戶。曼佐分析，近兩年全國範圍內投資者購房略有下降；在芝加哥和伊州，房價及估值仍高於全國平均，投資者購房熱度未明顯消退。

曼佐與香檳伊利諾大學(UIUC)教授布魯諾(Robert Bruno)於2024年聯合研究指出，伊州住房短缺由需求、供應及政策因素共同造成，投資者購房減少市場房源，推高房價。

德堡大學(DePaul Uni.)住房研究所2024年的研究顯示，大芝加哥地區城市官員普遍對機構房東表達類似擔憂，包括維護與違規聯絡困難、可能降低自有住房率，以及政府監管資源有限。

整體而言，白宮行政命令雖針對機構投資者，但對芝加哥房市實際影響有限，市場供需矛盾及高房價問題仍主要由投資者購房熱、有限新建供應與政策規範不足共同造成。曼佐主張，正確應對策略包括國會立法促進新建房屋，以及回購投資者持有房產。

芝加哥 伊州 房價

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

紐約聯邦準備銀行報告打臉川普 加徵關稅負擔 90%落在美企、民眾

石牆國家紀念碑重升彩虹旗 抗議川普政府撤旗決定

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

