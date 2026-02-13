芝加哥50處提前投票所 3月2日起開放 2個超級投票站已開放

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)12日宣布，任何已完成選民登記 並且是美國公民的芝市居民，即日起可到超級投票 站投票。全市50個提前投票所將自3月2日起開放。她提醒選民，若選擇郵寄投票(Vote by Mail)，建議在3月10日前寄出選票，而最保險的方式是在3月17日前將填妥選票投入投票所的「安全票箱」，確保選票順利計入。

市中心超級投票所位於137 S. State St.，現場提供80多台投票機。選舉委員會辦公室69 W. Washington St.六樓為另一處超級投票站。即日起至3月8日，這兩個提前投票所平日開放時間為上午9時至下午6時，周六上午9時至下午5時，周日為上午10時至下午4時；自3月9日至3月16日，平日延長至上午9時至下午7時，周末維持原時間。超級投票所在選舉日3月17日也將開放。

郵寄選票最保險的方式，是直接帶到投票所設置的的「安全票箱」投入，確保選票順利計入。(特派員黃惠玲／攝影)

選民可在投票日前隨時完成選民登記，並可任選便利的提前投票所投票，不受居住區限制。郵寄投票申請可至ChicagoElections.gov，點選「Vote by Mail」並填寫申請表。選委會提醒，由於美國郵政局已經公告無法保證郵寄選票當日即標示郵戳，若郵戳晚於3月17日，選票將不予計算，因此建議選民盡早寄送。

選委會已開始寄送超過15萬2000份郵寄選票。選民將透過電子郵件收到選票寄送、接收及計票進度通知，亦可透過 ChicagoElections.gov 的「Voter Information Lookup」查詢郵寄選票狀態。

賀南德茲說，選委會已有6027人申請成為選舉官(Election Judges)，其中包括1300多名高中生，但仍歡迎更多市民報名，申請網址為 PollWorker.ChicagoElections.gov。

她說，選民將在本次選舉提名政黨候選人以參加11月3日大選。共有三種政黨選票：民主黨、共和黨及無黨派，選民僅能選擇其中一種黨派投票。值得注意的是，年滿17歲且於2026年11月3日前滿18歲者亦可參加初選投票，17歲選民可線上登記或攜帶兩種身分證件至任何提前投票所完成登記並投票。

初選選票上包括國會參議員、聯邦眾議員 、州長、副州長、州參眾議員、庫克郡委員會及多項郡級職務。此外，賀南德茲說，聯邦與州法律禁止選舉期間對選民進行任何形式恐嚇，也禁止聯邦官員出現在投票所，違者將觸犯重罪。

相關疑問可致電(312)269-7900，或電郵： [email protected]。