CDC公衛補助削減 伊州等4州聯手提告

快訊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
川普政府計畫刪減約6億元公共衛生基礎建設補助金，影響加州、科羅拉多州、伊利諾州及明尼蘇達州等四個民主黨執政州，引發州政府強烈反彈。伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)已聯合其他三州提起訴訟，指控聯邦政府違法扣留補助款，要求法院介入阻止。此案已進入司法程序，聯邦與州政府的資金爭議持續升溫。

根據彭博社與紐約時報報導，聯邦衛生部(HHS)擬削減的「公共衛生基礎建設補助金」源自拜登政府時期，透過聯邦疾病防治中心(CDC)分配，原規畫在五年內向全美逾100個州與地方公共衛生部門提供數十億元資金，用於聘僱人員、升級資料系統及強化疫情應變能力，其中部分補助涉及愛滋病(HIV)與其他性傳染病防治。

HHS表示，這些補助「不符合部門優先政策方向」，因此決定終止。此前約50億元州級公衛資金曾在1月短暫遭暫停後恢復。HHS指出，暫停是為建立新的審查機制，以確保資金用途符合政策目標。

在伊州，至少2900萬元補助列入刪減名單，包括家庭計畫與HIV防治項目。受影響單位包括美國醫學會(720萬元)與芝加哥露黎兒童醫院(520萬元)。羅武表示，若CDC補助全面終止，伊州恐損失逾1億元，州公共衛生廳將被迫裁減近百名員工，並終止25個地方鉛中毒防治補助及州級HIV監測系統。

訴狀指控聯邦刪減措施基於「武斷的政治敵意」，違反「行政程序法」與憲法，並指出川普政府過去亦曾因政策分歧凍結州級資金，但多次在法院敗訴。

此外，CDC近期宣布調整方向，不再優先推動多元、平等與包容(DEI)計畫，強調未來將聚焦具體解決方案。前CDC官員則警告，在疫情威脅仍存之際削減基層公衛資源，恐削弱地方防疫能力。隨著案件審理展開，相關補助是否恢復仍有待法院裁決。

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

大華府台商會尾牙宴 溫馨迎馬年

