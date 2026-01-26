我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王保東(前左四)走訪協勝公會送上馬年祝福。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(前左四)走訪協勝公會送上馬年祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

馬年新春將至，中國駐芝加哥總領事王保東率領總領館官員，於1月20日至23日展開新春團拜行程，三天內共拜訪37個傳統僑團、商會組織及社區機構，為芝加哥地區僑胞送上祖國的新春祝福與誠摯問候。

應邀陪同王保東拜年的僑團代表包括華聯會主席黃正東、理事長鄭征，美國華人海外交流協會會長方燕輝等，領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔、王匡廷、孫坤也隨同出席。團拜期間，芝加哥遭遇強烈北極寒流侵襲，體感溫度一度降至華氏零下20度。王保東一行頂著酷寒，陸續到南、北華埠拜年，送上馬年吉祥物與新春掛曆，為僑界帶來僑社熱烈歡迎。

新春團拜首站為大芝加哥華僑華人聯合會(華聯會)。華聯會主席黃正東、理事長鄭征等熱情接待。王保東高度肯定華聯會長期以來在團結僑胞、服務社區、推動中美民間交流方面發揮的重要作用，感謝其作為芝加哥僑界樞紐組織，為僑社和諧與發展所作出的持續貢獻。

在美亞健康協會(MAHA)，協會董事長劉炯玲、主任劉紅博士向王保東一行介紹了協會多年來深耕華人社區，在疫苗接種、健康檢測、心理健康諮詢及低收入家庭福利申請等方面提供的多項服務。王保東總充分肯定美亞健康協會在造福僑胞、爭取社會資源、協助新移民安居方面的突出成效，稱其為僑社公益與醫療服務的重要支柱。

在歷史悠久的協勝公會，會長曾賢棟與職員們以熱烈掌聲歡迎總領事一行。王保東總領事讚揚協勝公會多年來秉持愛國愛鄉傳統，在凝聚僑心、支持祖國建設及反獨促統方面立場堅定、貢獻良多，並感謝公會長期支持總領事館工作。

團拜期間，王保東總領事向僑胞通報中國2025年在經貿與科技創新領域取得的成就，包括GDP保持5%增長，芯片、機器人、量子科技等新質生產力快速發展，在全球貿易摩擦背景下仍創下1.2萬億美元貿易順差新高。

在談及中美關係時，王保東總領事指出，儘管形勢複雜，但兩國元首保持溝通，使雙邊關係維持穩定發展，期待僑界繼續發揮橋梁作用，促進民間交流。在台灣問題上，他重申反對「台獨」立場，呼籲僑界在大是大非問題上立場鮮明，為反獨促統持續努力。

新春團拜圓滿落幕之際，王保東總領事祝福芝加哥僑胞馬年龍馬精神、闔家幸福，在各自領域一馬當先、馬到成功。

王保東(前右六)到美中餐飲聯合會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(前右六)到美中餐飲聯合會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事王保東(前左二)到美亞健康協會拜年，受到董事長劉炯玲(前左一)、...
駐芝中領館總領事王保東(前左二)到美亞健康協會拜年，受到董事長劉炯玲(前左一)、行政主任劉紅(前右二)等人熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事王保東(前右五)首站到華聯會會拜年，受到主席黃正東(前左五)、理...
駐芝中領館總領事王保東(前右五)首站到華聯會會拜年，受到主席黃正東(前左五)、理事長鄭征(前右四)等人熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事王保東到美亞健康協會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事王保東到美亞健康協會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(右二)致贈馬年掛曆。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(右二)致贈馬年掛曆。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(前左四)到北華埠向華人互助會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(前左四)到北華埠向華人互助會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(左)團拜期間，頂著華氏零下低溫走訪僑社。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(左)團拜期間，頂著華氏零下低溫走訪僑社。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華人 低收入

上一則

佯裝公安詐騙 費城FBI籲中國留學生提高警覺

延伸閱讀

上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域

上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域
芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊

芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊
縫「哭哭馬」的兇手找到了 但…老闆娘有賞、連發12年

縫「哭哭馬」的兇手找到了 但…老闆娘有賞、連發12年
河濱市農曆新年嘉年華 盛大登場慶馬年

河濱市農曆新年嘉年華 盛大登場慶馬年

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定