駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

王保東(前左四)走訪協勝公會送上馬年祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

馬年新春將至，中國駐芝加哥 總領事王保東率領總領館官員，於1月20日至23日展開新春團拜行程，三天內共拜訪37個傳統僑團、商會組織及社區機構，為芝加哥地區僑胞送上祖國的新春祝福與誠摯問候。

應邀陪同王保東拜年的僑團代表包括華聯會主席黃正東、理事長鄭征，美國華人 海外交流協會會長方燕輝等，領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔、王匡廷、孫坤也隨同出席。團拜期間，芝加哥遭遇強烈北極寒流侵襲，體感溫度一度降至華氏零下20度。王保東一行頂著酷寒，陸續到南、北華埠拜年，送上馬年吉祥物與新春掛曆，為僑界帶來僑社熱烈歡迎。

新春團拜首站為大芝加哥華僑華人聯合會(華聯會)。華聯會主席黃正東、理事長鄭征等熱情接待。王保東高度肯定華聯會長期以來在團結僑胞、服務社區、推動中美民間交流方面發揮的重要作用，感謝其作為芝加哥僑界樞紐組織，為僑社和諧與發展所作出的持續貢獻。

在美亞健康協會(MAHA)，協會董事長劉炯玲、主任劉紅博士向王保東一行介紹了協會多年來深耕華人社區，在疫苗接種、健康檢測、心理健康諮詢及低收入 家庭福利申請等方面提供的多項服務。王保東總充分肯定美亞健康協會在造福僑胞、爭取社會資源、協助新移民安居方面的突出成效，稱其為僑社公益與醫療服務的重要支柱。

在歷史悠久的協勝公會，會長曾賢棟與職員們以熱烈掌聲歡迎總領事一行。王保東總領事讚揚協勝公會多年來秉持愛國愛鄉傳統，在凝聚僑心、支持祖國建設及反獨促統方面立場堅定、貢獻良多，並感謝公會長期支持總領事館工作。

團拜期間，王保東總領事向僑胞通報中國2025年在經貿與科技創新領域取得的成就，包括GDP保持5%增長，芯片、機器人、量子科技等新質生產力快速發展，在全球貿易摩擦背景下仍創下1.2萬億美元貿易順差新高。

在談及中美關係時，王保東總領事指出，儘管形勢複雜，但兩國元首保持溝通，使雙邊關係維持穩定發展，期待僑界繼續發揮橋梁作用，促進民間交流。在台灣問題上，他重申反對「台獨」立場，呼籲僑界在大是大非問題上立場鮮明，為反獨促統持續努力。