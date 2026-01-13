我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

伊州2026年歐記健保 申請日期延長至1/31截止

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州今年在可負擔醫療保險(ACA，俗稱歐記健保) 市場的入保人數預計略有下降，州府12日宣布，新年度歐記健保市場將延長營運至1月31日，民眾在截止日前仍可續保或加入新計畫。

根據州政府資料顯示，截至1月4日，州營運的「Get Covered Illinois」市場已有44萬5335個居民簽約購買了歐記保險計畫，較去年的46萬5985人略減約4%。雖然專家和倡議者原先預期下降幅度可能更大，但實際減幅低於預期。此次入保人數微降，部分原因是州內居民預計保費平均上漲達78%。

入保截止日為去年12月31日，以便保險能在新年第一天生效。

伊州健康改革倡議組織EverThrive Illinois副主任瓦利果拉(Kathy Waligora)表示，儘管入保人數略降，但仍有許多人積極選擇保險，顯示市場宣導和資源部署成效明顯。資料顯示，截至1月4日，近半數入保者為自動續保，另有38%透過主動選擇完成續保，約13%為首次入保的新民眾。

瓦利果拉指出，她呼籲自動續保者盡快重新檢視保險細目與費用，她擔心部分民眾可能無法支付較高的月保費。她指出，現在需要更多資料，例如各地區獲得財務補助的人數，才能全面評估稅收補貼到期的影響。不過，她仍希望補貼能延長或恢復，以維持保險的可負擔性。

據美聯社報導，本周部分共和黨眾議員突破黨內領導層，通過了延長稅收補貼的法案，但參議院不必處理該法案，目前正研究替代方案。一些共和黨人稱，國會應考慮降低更多美國人保險成本，而不僅是ACA市場使用者。

民主黨眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)日前前往庫克郡布朗茲維爾健康中心(Cook County Health Bronzeville Health Center)，就稅收補貼議題與民眾交流。他表示，入保人數下降令人擔憂，並將責任歸咎於共和黨，「他們的拖延抬高了成本，使伊州家庭不得不重新考慮或失去保險」。

增強型稅收補貼起源於COVID-19疫情，當時旨在降低保費，提高低中收入族群的可負擔性。補貼原本會隨收入增加逐步減少，直到去年年底正式到期。民主黨希望延長補貼，但國會未能達成共識。

去年，伊州ACA入保人數較2024年增長17%，反映全國趨勢：越來越多人依靠ACA獲得健康保險。全美今年有約2430萬人透過ACA取得保險，較2020年的1140萬人大幅增加。今年也是伊州居民首次透過州營運市場參加歐記健保。

醫療保險 歐記健保 伊州

新州州長墨菲簽署 公校課堂禁止學生用手機

