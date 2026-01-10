10億托育金遭凍 衝擊伊州10萬家庭

明州ABC Learning Center托育中心，疑也涉入川普政府聲稱的詐騙案件之中，右為該中心主任哈桑(Ahmed Hasan)。(美聯社)

美國聯邦政府 凍結伊利諾州約10億元托育與家庭支持相關補助，恐影響伊利諾州約10萬個家庭、超過15萬名兒童，以及數千家托育機構。伊州 州長普立茲克痛批此舉「殘酷且充滿政治動機」，警告低收入 工作家庭首當其衝。

聯邦衛生與公共服務部(HHS)日前宣布，因「對州政府管理計畫中可能存在廣泛詐欺與濫用納稅人資金的嚴重疑慮」，已凍結全美共100億用於托育與家庭援助的聯邦資金，影響伊利諾、加利福尼亞、科羅拉多、紐約與明尼蘇達等五州。此決定正值多州托兒詐騙案件受到全國關注之際。

這次凍結涵蓋三項主要社福計畫，包括托育與發展基金(Child Care and Development Fund)、弱勢家庭臨時援助計畫(Temporary Assistance for Needy Families)及社會服務整體補助(Social Services Block Grant)。聯邦政府已致函相關州長，通知在完成進一步審查前，州政府對上述資金的使用將受限。

普立茲克指出，伊州托育補助計畫部分仰賴聯邦資金，若凍結持續，將重創無力負擔高額托育費用的低收入勞工家庭，也可能危及全州各郡托育機構的營運。他表示，這些計畫是家長維持就業、接受教育或培訓的重要支撐，對州內經濟同樣關鍵。

「這不是讓家庭生活更可負擔的作法，而是直接剝奪他們外出工作的基本條件，」普立茲克表示，州政府將採取一切可能行動，保護依賴這些服務的孩子與家庭。

HHS兒童與家庭事務助理部長亞當斯(Alex Adams)則表示，聯邦政府有責任確保補助真正用於合格對象，「一旦出現可信的詐欺或濫用疑慮，就必須採取行動」。

不過，伊州州府指出，州級單位定期對接受補助的機構進行稽核，但聯邦政府至今未向州方提供任何具體詐欺證據或細節。聯邦官員表示，資金將持續凍結，直到完成審查並確認各州符合聯邦規定為止。