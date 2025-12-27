我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

平均5天就成交 伊州洛克福德登全美最熱門房市

特派員黃惠玲／綜合報導
距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)
根據房地產平台Zillow近日發布的社區公告，2025年美國最受歡迎的房市由伊利諾州中西部城市洛克福德(Rockford)躍居榜首，帶領中西部一波房市熱潮，顯示相較於昂貴的沿海大都會，價格適中、生活節奏宜人的中型城市更受購房者青睞。

洛克福德在2024年曾位居第二，今年成功晉升第一。公告指出，今年前十名的熱門市場多數房價低於35萬元，工作機會增加，社區環境寬敞、生活壓力較低。許多城市靠近主要就業中心或通勤走廊，居民可享受大城市工作機會，但成本遠低於沿海大城。

Zillow統計指出，洛克福德房屋的典型價格約在約20–24萬元左右，遠低於全美中位價約 40萬元以上的標準。而洛克福德的房屋平均約5天就進入待定合約(under contract)，速度在全美名列前茅

洛市超過60% 的房產瀏覽量來自本地以外的買家，顯示該地對外州買家也有強烈吸引力；當地物價與日常生活成本相對較低，卻能享有較好的生活品質，因為洛克福德距離芝加哥僅約90分鐘車程，因此能兼具較大居住空間、低生活成本及接近就業大都市的便利性。

中西部上榜城市包括：洛克福德、Dearborn(密西根)、Toledo(俄亥俄)、Carmel(印第安納)、South Bend(印第安納)、春田(Springfield，伊利諾)；其他上榜城市還有Berkeley(加州)、Albany(紐約)、Abilene(德州)與Allentown(賓州)。

Zillow數據顯示，這些市場不僅吸引本地民眾，也獲得外地購房者高度關注，且房屋銷售速度快，多數房屋上架數日內即成交，呈現競爭激烈的市場。

Zillow高級經濟學家Orphe Divounguy表示：「房價可負擔性正在強烈影響購房者的選擇。這些城市提供理想組合：合理房價、就業增長、生活便利及豐富社區活動。沿海高房價與有限房源使這些城市成為吸引購房者的替代選擇。」

Zillow表示，該榜單是基於全美城市的房屋頁面瀏覽量、房價增長及銷售速度等數據，反映消費者需求趨勢，並同時推出多類別房市排行供購房者參考。其他分類熱門城市包括：

大型城市：俄州Toledo連續領先，平均房價約12.6萬元，靠近伊利湖、社區可步行、藝術文化活躍。

小鎮：伊州Lake Forest最受歡迎，俄州Springboro與俄州Oregon分列次席。

大學城：緊鄰伊州大學的Normal排第一；賓州State College、堪薩斯州Lawrence列其後。

退休城市：亞利桑納州Bullhead City吸引退休族群，氣候溫暖且臨科羅拉多河，佛州The Villages、亞州Lake Havasu City列二、三。

此外，各地區最熱門城市包括：東北區的Albany(紐約)、西部Berkeley(加州)、南部High Point(北卡)、山區Nampa(愛達荷)。

