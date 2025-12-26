伊州長簽署「安樂死」 教宗表達失望

羅馬天主教教宗良十四世。(美聯社)

羅馬天主教教宗良十四世 (Pope Leo XIV)聖誕節前表示，他對家鄉伊利諾州通過允許醫療協助安樂死 的法律感到「非常失望」，並呼籲社會應對生命給予更大的尊重。

教宗良十四世表示，他已「明確」與州長普立茲克交談，並勸告他不要簽署該法案。芝加哥樞機主教庫皮奇(Blase Cupich)亦曾提出相同建議。良十四世在離開位於羅馬南方卡斯特爾岡多佛的行宮時對記者表示：「我們從一開始就清楚表達了尊重生命神聖性的必要性，從生命開始直到自然終結，但很遺憾，由於不同原因，他還是決定簽署該法案。我對此感到非常失望。」

普立茲克是在12月12日簽署這項立法。該法案亦稱「黛布法」(Deb's Law)，以紀念身患罕見絕症、來自倫巴德的黛布·羅伯森(Deb Robertson)。她曾推動該法案通過，並親自作證，談及病患及其家人在面對生命終點時，希望能自主決定如何與何時結束生命的痛苦。

民主黨籍的普立茲克表示，他在聽到病患受絕症折磨的故事後深受感動。

教宗良十四世在芝加哥長大，他引用天主教教義，主張應捍衛與保護從受孕至自然死亡的生命，並禁止墮胎與安樂死。他呼籲：「我邀請所有人，特別是在節日期間，思考人類生命的本質與美好。上帝以人的形象降臨，是要向我們展示真正的人生意義。我希望並祈禱，對生命的尊重能在每個人生階段重新增長，從受孕到自然死亡。」

伊利諾州的六個天主教教區也批評普立茲克簽署法案，稱該措施把州置於「危險且令人心碎的道路上」。

據倡導團體「有尊嚴的死亡」(Death With Dignity)統計，全美已有11個州及華府允許醫療協助安樂死，最近一個是德拉瓦州，其相關規定將於2026年1月1日生效；另有七個州正在考慮開放此項措施。