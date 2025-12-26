我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

伊州長簽署「安樂死」 教宗表達失望

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅馬天主教教宗良十四世。(美聯社)
羅馬天主教教宗良十四世。(美聯社)

羅馬天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)聖誕節前表示，他對家鄉伊利諾州通過允許醫療協助安樂死的法律感到「非常失望」，並呼籲社會應對生命給予更大的尊重。

教宗良十四世表示，他已「明確」與州長普立茲克交談，並勸告他不要簽署該法案。芝加哥樞機主教庫皮奇(Blase Cupich)亦曾提出相同建議。良十四世在離開位於羅馬南方卡斯特爾岡多佛的行宮時對記者表示：「我們從一開始就清楚表達了尊重生命神聖性的必要性，從生命開始直到自然終結，但很遺憾，由於不同原因，他還是決定簽署該法案。我對此感到非常失望。」

普立茲克是在12月12日簽署這項立法。該法案亦稱「黛布法」(Deb's Law)，以紀念身患罕見絕症、來自倫巴德的黛布·羅伯森(Deb Robertson)。她曾推動該法案通過，並親自作證，談及病患及其家人在面對生命終點時，希望能自主決定如何與何時結束生命的痛苦。

民主黨籍的普立茲克表示，他在聽到病患受絕症折磨的故事後深受感動。

教宗良十四世在芝加哥長大，他引用天主教教義，主張應捍衛與保護從受孕至自然死亡的生命，並禁止墮胎與安樂死。他呼籲：「我邀請所有人，特別是在節日期間，思考人類生命的本質與美好。上帝以人的形象降臨，是要向我們展示真正的人生意義。我希望並祈禱，對生命的尊重能在每個人生階段重新增長，從受孕到自然死亡。」

伊利諾州的六個天主教教區也批評普立茲克簽署法案，稱該措施把州置於「危險且令人心碎的道路上」。

據倡導團體「有尊嚴的死亡」(Death With Dignity)統計，全美已有11個州及華府允許醫療協助安樂死，最近一個是德拉瓦州，其相關規定將於2026年1月1日生效；另有七個州正在考慮開放此項措施。

良十四世 安樂死 教宗

上一則

新州逾1/3猶太裔學生 曾經歷反猶事件

延伸閱讀

教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境

教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境
教宗主持就任後首場聖誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

教宗主持就任後首場聖誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛
俄羅斯拒絕聖誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷

俄羅斯拒絕聖誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷
教宗晤梵蒂岡樞機發表談話 勸勉教會展現更多包容

教宗晤梵蒂岡樞機發表談話 勸勉教會展現更多包容

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
衛生官員建議，任何曾與確診狂犬病接觸的犬隻，應立即補打狂犬病疫苗加強針，並在家中隔離觀察45天。(美聯社)

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

2025-12-24 09:35
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

2026房價持平 租屋族有望喘息

2025-12-22 11:46

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單