調漲購物袋費、酒稅 芝市替代預算過關

芝加哥市議會替代預算案的投票結果贊成區長30位(綠色)，反對區長18位(紅色)。（25區區長辦公室提供）

芝加哥 市議會日前以30票對18票，通過2026年「替代預算提案」最終支出版本。該預算案以多項新稅收與開源措施作為財源核心，包括一次性購物袋稅由10分調高至15分、對零售酒類外帶銷售加徵1.5%稅、全市合法化電子賭博機、提高房產稅中撥款圖書館部分的稅率，以及擴大共乘服務擁堵費適用區域等。

極力主張徵收大企業人頭稅的市長強森及其盟友強烈反對替代預算案。雖然市長仍可行使否決權或試圖修正內容，但由於必須在年底前通過平衡預算，政治角力更顯緊張。若市議會未能完成最終定案，芝加哥將面臨前所未有的政府停擺風險，恐影響多項市政服務。

華埠 所在的11區區長李惠華支持該替代預算，北華埠所在的48區區長馬納・霍彭沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)則投了反對票。

支持該方案的區長表示，此案避免開徵企業人頭稅，並全額提前撥付養老金，符合其最優先的財政原則。提案支持者坦言預算仍有改進空間，但在當前財政壓力下，議員們稱這是對城市最有利的前進方向。第三區區長道爾(Pat Dowell)表示：「該方案並不完美，但這是一份我們可以在此基礎上繼續努力的預算。」

強森及其預算團隊則批評該替代方案「嚴重失衡」，可能在2026年造成約1.63億元赤字，並強烈反對其中出售城市債務的項目，形容該措施「不可行且不道德」。市長此前曾警告，將否決任何包含垃圾費或房產稅上調的預算，但至今尚未明確是否行使否決權。

預算案主要調整內容，包括連續第二年上調購物袋稅費，其中1分歸零售商 所有；芝加哥公共圖書館財產稅增加約900萬元，以補足原擬削減的空缺職位與保安人力，平均房主明年將多支付約11元；零售酒類稅從原提議的3%下調至1.5%，區長估計可帶來600萬元收入，但市府預算團隊警告，此措施實際可能導致超過400萬元的收入流失。

電子賭博合法化被視為長期收入來源之一，預估2026年可帶來約680萬元許可費，未來年度收入可能達6500萬至1億元，但市府財政官員指出，該措施可能觸發與賭場營運商既有協議，導致市府失去約400萬元的社區福利款項。

進步派議員猛烈抨擊該替代預算案，警告其依賴不穩定且不可持續的收入來源，恐引發年中預算削減或信用評等下調。