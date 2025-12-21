「人身保護令」成被拘移民保釋關鍵 芝194件申請多數獲准

ICE於今年9月初在芝加哥小村區(Little Village)的家得寶停車場抓捕了一移民。(路透)

今年秋季隨著移民 及海關執法局(ICE)在芝加哥 地區展開大規模拘留行動，數千名移民面臨被迅速遣返的風險。然而，透過移民律師提出的聯邦人身保護令(habeas petition)，被拘人士在案件審理期間獲得保釋或釋放的機率極高。據法院紀錄顯示，自9月以來芝加哥北區法院受理的194件申請中，多數案件均獲准保釋。

移民律師表示，他們通常必須掌握被拘人士的拘留資訊，包括逮捕時間、地點及關押單位，才能有效提交保護令，增加成功獲釋的可能性。人身保護令(或稱人身保釋請求)是美國法律中的一種司法救濟程序，用於保障被拘押者的基本權利。簡單來說，它是一種法律手段，讓被拘留的人可以向法院請求審查其拘押是否合法，以及是否應該被釋放或安排保釋。

10月18日，墨西哥 籍父親佩雷斯(Hector Leon Perez)在其園藝工作地點遭ICE逮捕。佩雷斯律師佩頓(Jennifer Peyton)得知消息後迅速行動，當天下午12時39分向芝加哥北區聯邦地方法院提交人身保護令請求。法官卡明斯(Jeffrey Cummings)之後裁定，政府必須安排保釋聽證或釋放佩雷斯，他最終於11月10日獲釋。

佩頓指出，透過人身保護令，即使面對快速轉移的拘留政策，律師仍有機會為被拘人士爭取法律救濟，讓他們在法院審理期間可以暫時獲得自由。

芝加哥北區法院自9月以來已受理194件人身保護令請求，寫下四年來新高。法院紀錄顯示，在此之前的八個月僅有9件申請。律師表示，多數案件涉及被拘人士無刑事紀錄、在美長期居住、並對家庭和社區有貢獻。成功案例包括一名在美居住30年的墨西哥籍男子，律師提交保護令後獲保釋，法官指出他有穩定工作、無犯罪紀錄，並對社區及學校活動有貢獻。

國家移民公義中心(National Immigrant Justice Center)訴訟主任茲威克(Keren Zwick)指出，律師和家庭面臨的挑戰包括資訊不透明、有關當局快速轉移拘留者，導致人們常常不知道親人被拘留在哪裡，律師提交保護令是家人的一線希望。

人身保護令不僅適用於律師代理，也可由被拘人士自行提出，但缺乏律師代理可能增加迅速遣返的風險。為此，茲威克與美國公民自由聯盟(ACLU)及芝加哥律師基金會(Chicago Bar Foundation)共同成立伊利諾州人身保護令專案，訓練律師並將其與適合案件的被拘人士連結，目前已有26名律師參與，其中18人已開始承接案件。