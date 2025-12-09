我的頻道

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

工人不敢上班…ICE抓捕移民 衝擊芝城除雪服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聯邦移民抓捕行動，影響大芝加哥地區除雪服務。(pexels)
隨著芝加哥地區遭遇聯邦移民與海關執法局(ICE)大規模遣返行動，許多依賴的移民勞工被遣返或不敢上班，導致本地業者也面臨了提供除雪服務的挑戰。芝加哥非營利組織「農場工人與園藝維護倡議專案」執行長索薩(Alexandra Sossa)指出，夏季從事園藝工作的員工，冬季通常負責除雪，「他們無法工作，影響除雪服務」。

大芝加哥地區11月29日創紀錄降雪，尤其突顯人手不足問題。部分園藝公司受勞動力短缺困擾，影響居民及商業除雪服務。索薩估計，伊利諾州約有15萬園藝工人，中央地區約6萬農場工人。今年秋天，ICE特工鎖定北郊及芝加哥北區園藝業者，至少15名工人遭到遣返，多數來自墨西哥，也有哥倫比亞及瓜地馬拉工人。

位於拉文斯伍德(Ravenswood)的「阿西莫園藝公司」(Asimow Landscaping)25名工人中，近三分之一因害怕ICE突襲而停止上班。公司老闆阿西莫(Larry Asimow)表示，他們不得不合併路線，讓工作隊承擔比平常多1.5至2倍的工作量。他不得不親自參與除雪作業，並稱其他公司老闆也採取同樣做法。「綜合來看，上周末風暴處理得還算不錯，但缺少原有工頭與隊伍，許多工作可能被忽略或未正確完成。」

索薩指出，ICE今年秋天也進入中伊利諾州農場，即使是私人土地，對農業影響也頗為顯著。「沒有工人種植食物，物價必然上漲。」雖然部分聯邦特工離開芝加哥，但仍有約100名邊境巡邏隊員留守協助ICE，3月可能派遣多達1000名特工返回。索薩警告，遣返行動造成的創傷將長期影響社區。

疫情期間，農場工人與景觀工人被視為「必要勞動力」，但現在卻被視為罪犯。索薩表示，這些勞工是州與國家經濟的重要推動力。ICE的行動導致阿西莫園藝公司工作量下降，收入減少，心理與情緒壓力巨大。阿西莫說，「每天都要決定是否讓員工冒險上班，並監控行蹤與ICE行動，壓力非常大。」

他曾考慮退休，但因對員工的責任仍選擇繼續工作，「我絕不想拋下他們，讓他們自行找工作。」ICE行動不僅影響工作與收入，也帶來心理負擔，對工人、企業及社區的影響仍在持續擴大。

華府警告「假移民律師」詐騙 新移民勿上當

