芝城周末降雪 華府8年首見12月雪

特派員黃惠玲／綜合報導
前幾天的暴雪才過，芝加哥周末又將迎來新一波降雪。(讀者提供)

芝加哥地區本周末將再度迎來新一波雪勢，未來數日將持續受到寒冷天氣與反覆雨雪影響。華府地區5日清晨迎來今年首場降雪，也是自2017年以來首次在12月下雪。

NBC 5氣象團隊表示，5日低溫刺骨，夜間將再次降雪，並在6日至7日帶來多波輕度至中度的雪量，部分地區可能因氣溫偏低而出現雨雪夾雜或凍雨情況。氣象預測顯示，周末期間高溫僅落在華氏20多度至30度上下，未來幾日仍會偏冷，部分時段可能出現冰點以下的體感溫度。

預測指出，5日白天氣溫將從清晨的酷寒略微回升，晚間可達華氏30度左右，但也是新一輪降雪開始的時段。6日深夜約11時起，另一波快速移動的系統將進入本區，帶來廣泛但較輕量的降雪，並持續至7日清晨與中午前後。7日午後雪勢將逐漸停止，但受湖效應影響，晚間在庫克郡、湖郡及印第安納州西北部仍可能有局部飄雪。

氣象團隊表示，未來數日的天候受到一連串「阿爾伯塔快剪」(Alberta Clippers)系統影響，每約36小時就有一波弱冷鋒通過，使天氣呈現類似輸送帶般的循環，帶來反覆降雪與潛在行車安全影響。這類系統生成於加拿大西部，移動迅速且水氣有限，雖然通常不會形成大型暴風雪，但小範圍的可見度降低、道路濕滑與輕度至中度積雪仍難以避免。

氣象模型顯示，伊州80號州際公路以北地區的累積降雪量，本周可能達3到6英寸，芝加哥市區也可能落在此範圍內。相較之下，威斯康辛州的積雪量預估將更高。此外，預報指出，下周二與周三將有另一波系統接近，屆時因氣溫略微上升，可能出現雨雪混合的天氣，仍須留意通勤與行車安全。

華府地區5日清晨迎來今年首場降雪，也是自2017年以來首次在12月下雪。儘管冬季尚未正式開始，但一股過境冷氣團在深夜帶來低溫，氣溫驟降至華氏20多度，白天最高溫也僅落在華氏30度出頭。

WTOP氣象學家史汀佛德(Mike Stinneford)表示，多數地區預計將降下薄雪至2吋，南部郊區局部地區則可能達3吋。至上午7時30分，維州Spotsylvania郡White Oak地區已累積2吋降雪，Culpeper及Front Royal錄得1吋；華府都會區普遍約半吋。

馬里蘭州方面，州際270號公路從Urbana至Rockville雙向出現延誤，區內也接到多起車禍通報，其中至少兩起發生在當地道路上。

國家氣象局對華府地區發布的冬季天氣諮詢，將維持至下午4時。

在這波冬季混合天氣過後，當地天空將維持多雲、陰沉，5日深夜恐出現局部霧氣，能見度下降。

