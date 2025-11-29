我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

伊州天然氣飆漲計畫 商務委員會大砍近半漲幅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州商務委員會大砍Nicor Gas的漲價計畫，確保伊州用戶不用面臨龐大的供暖帳單飆升壓力。(Nicor Gas)
伊利諾州商務委員會大砍Nicor Gas的漲價計畫，確保伊州用戶不用面臨龐大的供暖帳單飆升壓力。(Nicor Gas)

伊利諾州商務委員會(Illinois Commerce Commission, ICC)日前裁定，大幅削減Nicor Gas原擬提高的3.143億元天然氣費率，減幅近47%，芝加哥郊區的許多用戶，暫時不需承受能源帳單飆升的壓力。根據委員會裁決，Nicor的費率上調被削減了1.465億元。一般住宅用戶自明年1月起，每月平均僅增加約4.25元。

ICC主席史考特(Doug Scott)表示：「委員會的責任是平衡伊州公用事業公司與消費者的利益。在仔細審查Nicor提出的計畫後，委員會決定只核准必要且合理的專案。」

Nicor於今年年初提出伊州史上最大規模的天然氣費率上調申請，理由是需要汰換老舊管線、更新技術以服務用戶。消費者團體批評，這已是該公司八年間第五次調漲。

ICC行政法官在10月建議，將Nicor的費率上調由3.143億元削減至2.04億元；而委員會的最新裁決，更進一步將其降至約1.68億元。

伊州非營利消費者倡議組織Illinois PIRG主管史卡爾(Abe Scarr)提到，雖然調降費率讓人欣慰，但2017年以來，Nicor已經第五次調漲費率，若不干預，天然氣帳單仍將持續上升。他說，伊州亟需推動安全、潔淨能源的管理型過渡，以供暖使用。

在同一天，ICC也將Ameren Illinois擬提高的1.288 億美元費率削減5580萬元，減幅達43%，同時調降該公司資本報酬率至9.6%。Ameren Illinois為伊州中部及南部約81.6萬天然氣用戶提供服務。

Nico服務芝加哥郊區及北伊州約230萬用戶。住戶天然氣費帳單包括供氣與配氣費用，核准的1.68億元費率上調主要反映在配氣費上，占總費用約一半。Nicor發言人郭爾茲(Jennifer Golz)表示，依初步計算，一般住戶每月帳單增加不到4.25元，全年總額上漲幅度不到5%。

芝加哥地區今年能源用戶已面臨雙重壓力：配氣費上調與能源價格飆升。Nicor今年4月的供氣價格曾達每熱單位0.58元，較去年同期上漲71%；11月仍為0.39元，年增幅近40%。

伊州 天然氣 芝加哥

上一則

天然氣、太陽能取代燃煤 喬州人均碳排減

下一則

華府今冬雪量可能略低於平均 氣溫偏暖

延伸閱讀

英語不達標 伊州開罰卡車司機遽增已550人

英語不達標 伊州開罰卡車司機遽增已550人
英語不達標 逾550名卡車司機在伊州被罰

英語不達標 逾550名卡車司機在伊州被罰
駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路

駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路
伊州數位身分證今上路　手機出示證件隱私高

伊州數位身分證今上路　手機出示證件隱私高

熱門新聞

2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

每月須工作80小時維持白卡 麻州30萬人將受衝擊

2025-11-24 10:50
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

2025-11-24 22:00
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

2025-11-25 14:56

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗