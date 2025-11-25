芝暴力升溫 川普轟市長「低智商」拒聯邦協助

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市中心環區21日在聖誕樹點燈活動後，於芝加哥劇院前發生大規模槍擊案。(美聯社)
芝加哥市中心環區21日在聖誕樹點燈活動後，於芝加哥劇院前發生大規模槍擊案。(美聯社)

芝加哥在甫結束的周末發生連續槍擊事件，其中在芝市熱鬧環區(Loop)的槍擊案造成一名14歲男童喪生，另有八名青少年受傷，總統川普透過社群媒體再度批評伊利諾州州長、芝加哥市長拒絕聯邦協助，並稱兩人無視民眾期待聯邦派兵入該市的呼聲。

芝加哥21日晚間，在市中心環區發生兩起槍擊事件，死者與傷者多為13至17歲的青少年，主要為腿部受傷。其中一起槍擊案發生時，成千上萬的民眾正聚集在千禧公園參與年度聖誕樹點燈活動。芝加哥第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)在社群媒體上表示，該起槍擊案起因於約有300名青少年聚集「騷亂」，後引發開槍射擊，混亂中有警員遭到胡椒噴霧與電擊器攻擊，至少一名警員入院治療。

警方表示，槍擊事件共逮捕18人，繳獲5把槍。盡管芝加哥公校向學生發出通知，勸阻參與該聚會；芝警也增派700名警力，但仍然發生了致命槍擊。

警方表示，第一起槍擊發生在晚間10時前，地點位於北州街100號街區、芝加哥劇院外。警方報告指出，一名身分不明的嫌疑人在人行道上爆發的衝突中走開，隨後掏出槍對青少年群眾開火，造成多人受傷。該案發生不到一小時後，警方在南迪爾本街100號街區的街道上，發現另外兩名青少年身中槍倒臥。

21日晚間兩起槍擊與近期社群媒體流傳的「青少年占領」(teen takeover)活動有關。芝市長強森因此呼籲年輕人「不要參加這些未經授權、經社群媒體宣傳的活動」，並提醒家長在大型活動中陪伴孩子，並稱解決青少年暴力的長期辦法在於教育、社會服務與社區參與。

多年來，市中心的「青少年占領」頻繁發生，包括今年3月，曾有15歲男童受擦傷，還有遊客帶孩子返酒店時遭槍擊，引發市議會與社區對青少年宵禁的討論。當時，霍普金斯曾推動未成年者於晚8時前禁止單獨出入市中心的方案。

然而就在該案於6月份獲得市議會通過，並授權警察局長可隨時宣布宵禁後，強森卻在7月罕見行使市長否決權阻擋該條例，還稱該規定為「政治表演」，他說，市府將資源投向青少年暑期工作與社區暴力干預計畫，以降低犯罪風險。

周末爆發槍擊案後，再度引發市議員重新呼籲，應在環區實施政策以阻止類似大規模聚會。

川普則在真實媒體上指稱：「芝加哥環區大規模犯罪與騷亂，多名警員受襲重傷，300人參與騷亂，6名受害者中一人重傷、一人死亡。伊州長普立茲克與芝加哥低智商市長拒絕聯邦政府協助，無視民眾高喊『讓川普來！』」。

強森則重申，應以地方警力與社會政策改善治安，而非依賴聯邦部隊干預。

槍擊 芝加哥 社群媒體

