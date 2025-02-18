大芝加哥僑學各界新年晚會 500嘉賓慶蛇年

新年晚會嘉賓雲集。(特派員黃惠玲／攝影)

第41屆大芝加哥 僑學各界新年晚會日前在芝市中心的希爾頓酒店舉行，近500嘉賓、僑學界人士齊聚同慶蛇年。當地社團的熱鬧歌舞，加上「薩克斯風女神」王云希與「聲林之王」阿爾法Alfa的精彩壓軸演出， 讓此間慶賀春節的大型系列活動完美告一段落。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、伊州 國會眾議員 凱利(Robin Kelly)、伊州財長方仲華(Michael W. Frerichs)、伊州州參議員墨菲(Laura Murphy)、伊州州眾議會友台連線成員黃凱煥(Hoan Huynh) 、伊州眾議員馬靜儀、賀南德茲(Barbara Hernandez)、韓德森(Matt Hanson)、史密斯(Nicolas Smith) 、艾維拉爾(Dagmara Avelar)，以及芝25區區長暨議會友台連線共同主席盧漢士、48區區長賀朋沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)，以及美國富士康公共事務主管 Robert Schlaeger等，均出席了盛會。

晚會由芝加哥ABC華裔新聞主播徐平主持，青年志工團的醒獅隊伍揭開活動序幕。

晚會主席、中華會館主席項邦珍首先表示，感謝各界支持及贊助，她也提到，蛇象徵智慧、靈性、優雅、活力與重生，她祝福所有人蛇年吉祥。晚會籌備會總幹事胡玲玲在感謝團隊奉獻外，也祝福所有人蛇來運轉，大吉大利，她接著頒發感謝獎牌給上屆總幹事陳莎莎。

類延峰致詞時特別感謝大家對中華民國台灣以及駐處的堅定支持，他說，近年台灣在國際上獲得越來越多的關注和支持，台美關係也達到了前所未有的緊密程度。他說，台灣呼應川普總統的政策，持續增加國防支出，強化自我防衛能力，以確保區域安全。

當晚節目精彩紛呈，首先由安良曲藝社粉墨登場「白蛇傳之遊湖」，接著群藝舞蹈團的「上鈴鼓」、飛鷹功夫學院的「龍騰虎躍」、銀河舞蹈團的「國色」和「紅綢舞」、Chemical X 的「完美夜晚」及「理所當然心動預告」等，贏得全場熱烈掌聲。

晚會壓軸為王云希跟阿爾法的「巨星演唱」，兩人首先帶來多首賀年歌曲，讓現場洋溢濃濃歡樂氣氛，接著王云希以薩克斯風演奏了多首經點歌曲，動人旋律讓人入迷；阿爾法渾厚的嗓音，獻唱中文、粵語、英語歌曲，台下觀眾紛紛報以熱烈掌聲。