郊狼闖入Aldi冷藏櫃 芝警徒手捕狼 影片曝光

闖入超市冷藏櫃的郊狼，目前暫時收留在芝加哥動物照顧及控制局。(芝加哥動物照顧及控制局)

芝加哥 治安欠佳，警察平日工作繁重，芝城 日前發生動物闖入超市冷藏櫃的案件，據報到場警察臨場「徒手捕狼」的過程全被錄下，讓民眾對芝警的「真功夫」深感佩服。

https://x.com/EddieBarstool/status/1878869315648188647（影片來源： X@EddieBarstool）

芝加哥警局稱，一隻看起來非常驚慌的郊狼日前受困在洪堡公園區(Humboldt Park)一家Aldi超市的冷藏櫃裡，兩名警察據報到場。

從民眾錄下並發表在X社媒上影片中，可以看到兩名哈里森分局(Harrison District)的警察，均手持掃帚，在位於北凱茲大道800號的一家Aldi超市試圖「捕狼」，其中一名警察多次以掃帚的金屬桿子往冷藏櫃內戳。

根據影片和芝加哥警方的紀錄，幾分鐘後，一名警官伸手從冷藏箱裡翻找物品，慢慢地揪住一隻郊狼的尾巴，然後把它拉了出來。另一名警察則喊著「小心，小心」，影片顯示，被抓住尾巴的郊狼，不斷扭動後從警察身邊跳開，並試圖跑回冷藏櫃。

哈里森區分局警官蒂漢(Terence Teahan)稍後證實這段影片是「真的」，並稱該事件中沒有人被咬傷。

芝加哥警察局發言人魯薩諾夫(Steve Rusanov)說，該市動物照顧和控制局(dept. of Animal Care and Control)之後趕到現場並安全帶走了這隻郊狼。

動物照顧及控制局發言人發表聲明稱，該隻郊狼已被送往控制局，等待轉移到野生動物康復夥伴「弗林特溪野生動物康復中心」。發言人表示，儘管這隻郊狼看起來很健康，但該中心將進行評估，確認它的健康狀況，然後在適當的情況下放回野外。

該部門提醒居民，1月到3月是郊狼的交配季節，因此通常會使郊狼外出活動的次數增加，民眾也有比較高的機率看到郊狼，一般情況下郊狼不會對人類構成威脅，但最好避免與其接觸，並且不要將垃圾或食物留在外面。