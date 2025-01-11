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無證客保護擬縮減 芝加哥議會1/15表決

特派員黃惠玲／芝加哥報導
2022年芝市長為了安置大批越境無證客，試圖在華人聚居的12區興建帳篷營，引發當地民眾激烈抗議。(本報檔案照片)
2022年芝市長為了安置大批越境無證客，試圖在華人聚居的12區興建帳篷營，引發當地民眾激烈抗議。(本報檔案照片)

隨著川普即將就任，無證移民問題也越來越受關注。芝加哥兩位區長羅沛茲(Raymond Lopez，15區)、塔巴瑞斯(Silvana Tabares，23區)正在推動芝加哥警方在無證客因某些幫派、毒品相關罪行被逮捕或定罪時，允許芝警跟聯邦移民官員聯繫處理，此舉也等於在挑戰芝市行之有年的「歡迎(移民)城市條例」(welcoming city ordinance)。

羅沛茲及塔巴瑞斯日前聯合提出草案，並計畫在下周三的市議會上，將「歡迎城市條例」的修正案提交表決。兩位區長希望修改市府現行的歡迎條例，允許警方與官員在逮捕無證移民，或判定其犯有某些罪行時，可以跟聯邦探員合作。

羅沛茲表示，他們已經掌握足夠票數在下周通過此修正案。

根據修正案內容，新增的允許警方聯絡移民執法部門的犯罪類別，包括「幫派相關活動」、「販賣及購買毒品」、「賣淫」、「人口販運」以及「涉及未成年人的性犯罪」。

芝市在1985年由當時市長華盛頓(Harold Washington)發布一項行政命令，指定芝加哥成為「庇護城」，2012年又由時任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)與市議會通過了「歡迎城市條例」(Welcoming City Ordiance)。

根據芝加哥市府網站，依照芝加哥的歡迎城市條例，該市不會詢問任何人的移民身分，也不會向聯邦移民當局揭露相關信息，最重要的是該市不會因為移民身分而拒絕提供市府各項服務。

該法律在2021年時，由當時的市長萊特福特予以強化，禁止芝加哥警方及執法人員在逮捕無證客時，在任何情況下與聯邦官員合作，例如移民執法局(ICE)人員。

2022年時，芝市為了安置大批無證移民到處尋找搭帳篷營或收容所的地點，並提供服務，但此舉卻引發許多居民激烈抗議無證客進入他們的社區。

兩位區長推動這項修正案預期15日舉行全議會投票，此時距離川普20日就職已經不到一周時間。

上個月，獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的前任移民和海關執法局局長霍曼(Tom Homan)表示，芝加哥的無證移民將在新總統政府下，面臨大規模遞解出境，並稱如果市長強森繼續「包庇及隱藏」尋求庇護者，他將起訴市長。

據電視台WTTW獲得的一份備忘錄稱，強森辦公室正敦促區長拒絕羅沛茲及塔巴瑞斯提出的修正案。備忘錄稱，由於該措施將允許芝加哥警察協助聯邦特工，驅逐僅因犯罪被捕但尚未被定罪的無證移民，這侵犯了他們享有正當程序的憲法權利。

移民 芝加哥 川普

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