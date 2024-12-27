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聖誕節不打烊 芝城、華府中餐館座無虛席 用餐須排隊等候

特派員黃惠玲／綜合報導
芝城華埠餐館在25日當天生意紅火。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠餐館在25日當天生意紅火。(特派員黃惠玲／攝影)

每年聖誕節在絕大部分餐廳、商店都打烊的情況下，幾乎全年無休的芝城華埠餐館，一早就迎來一波波的消費人潮，到中午左右，許多餐廳都已座無虛席，甚至必須排隊等候用餐。

芝華埠停車場25日不到中午就已經高掛車位已滿的告示。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華埠停車場25日不到中午就已經高掛車位已滿的告示。(特派員黃惠玲／攝影)

位於馬州查维蔡斯(Chevy Chase)的中餐館華強酒家(Meiwah)，25日也同樣賓客盈門，其中包括許多依照傳統於聖誕節當天到中餐館用餐的猶太人。

可容納好幾百人的芝城華埠彩蝶軒餐廳，25日上午不到10時就幾乎沒有空桌，到中午左右，餐館等候用餐的人潮，已經在門口排起長隊。

本身在郊區開外賣中餐館的Lisa說，聖誕節她的餐館歇業一天，因此每年都會趁著難得的休假，帶著員工跟親友到華埠聚餐，「我們人多，所以早早預約了包廂，否則一大群人在這個節日很難等到位置。」

芝城華埠廣場人潮不斷。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華埠廣場人潮不斷。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠廣場25日整天人流不斷，廣場旁的大型停車場，在中午左右就掛起「已無空位」招牌。業者表示，接下來到新年元旦期間，預料生意都會不錯，因此已經事先備好足夠食材、也安排好額外人手，準備年底這幾天好好衝刺業績。

大華府地區的華強酒店，25日有不少猶太人在該中餐館聚餐，一名顧客斯珀林(Joyce Sperling)說，過去幾十年來，她的聖誕節都是在中餐館度過的，「每年12月25日和家人一起到華強聚餐，是我們的傳統。」

已經營20多年的華強酒家創辦人兼總經理羅漢文(Larry La)說，聖誕節是中餐館大節日，單日客流量有500到600位，而且外賣訂單也大約有700份，為了應付龐大的人潮及訂單，餐館至少50位工作人員。

羅漢文說，自己從事餐飲業超過35年，這個行業不輕鬆，但很喜歡看到這麼多人把華強當成他們節日傳統的一部分，「這個行業最棒的事情是看著顧客們長大，然後他們有了家庭，再把孩子帶到這裡，對我們來說這是一種很大的鼓勵。」

中餐館 聖誕節 華埠

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