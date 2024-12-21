我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

節日高峰到 芝加哥機場迎366萬旅客

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥歐海爾機場估計從12月20日到明年1月2日間，將迎來305萬旅客。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場估計從12月20日到明年1月2日間，將迎來305萬旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥航空管理局19日表示，12月20日至明年1月2日之間，芝城歐海爾機場及中途機場，將迎來366萬名乘客。其中歐海爾機場在23日最為忙碌，進出該機場旅客人數預估將近23萬4000人，而今年聖誕、新年間的14天假期，歐海爾機場將接待約305萬名旅客，比去年同期提高22萬人，增幅約7.8%。

中途機場預計最繁忙的日期為12月29日，屆時將有超過5萬1000人進出該機場，而為期兩周的年底假期，該機場預計迎來61.3萬名旅客，與去年相差無幾。

芝加哥航管局局長李潔米(Jamie L. Rhee)表示，航管局將盡力確保旅客假期旅程順利、愉快、安全，她也提醒民眾，如果要到機場接送機的話，請先查看路況，由於芝市區到歐海爾機場的高速公路正在整修，塞車情況恐將比平時嚴重，盡早規畫好時間，以避免影響送機或接機。

此外，旅客應隨時查詢班機是否準點。相關信息，可查詢芝加哥航管局官網：flychicago.com。

儘管準時抵達機場，也順利通過安檢，但由於冬季天氣變幻莫測，班機起降也受到巨大影響，專家因此建議應了解自己的權益，並知道如何快速制訂B計畫。

旅行應用程式Going的納斯圖洛(Katy Nastro)說，由於很多人在年底高峰時段出行，因此很難找到額外座位供班機受影響的旅客重新預訂。她說，如果預訂的國內航班延誤超過三小時，或國際航班延誤超過六小時，旅客就有權獲得全額退款，或由已搭乘航班的航空公司重新預訂班機。

她表示，在處理航班變動問題時，掌握最快速度解決是必須的步驟，因此在搭機前，她建議先了解一旦航班變更時可能的選擇腹案，「先下載航空公司的App，將可以更快找到新航班並重新預訂。」

如果必須找客服解決，請在第一時間趕到客戶服務櫃檯，假使排隊隊伍很長，請在等待期間也同時打電話給航空公司。一旦打電話也需要長時間等候客服，不妨打給該航空公司位於其他國家的客服專線，因為不論在哪個國家、地區，只要相同航空公司的客服，都一樣可以提供更改或查詢機位的服務。

如果選擇退款，預計大約一周內退款會顯示在信用卡對帳單上。但一般而言如果退款後去購買其他航空公司的班機，最終可能會花費更多，因此在做決定時別忘了考量票價。

芝加哥 芝城 信用卡

上一則

疑模仿孟喬內 密州男持刀刺傷公司總裁

延伸閱讀

年底假期陸、空交通人數料超過2019紀錄 壞天氣也來攪局

年底假期陸、空交通人數料超過2019紀錄 壞天氣也來攪局
芝機場即起進入節日高峰 聖誕、新年期將迎366萬旅客

芝機場即起進入節日高峰 聖誕、新年期將迎366萬旅客
13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人

13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人
迎節日高峰 聖荷西機場活動豐富

迎節日高峰 聖荷西機場活動豐富

熱門新聞

耳聰目明、行動自如的黃超蓮，21日就滿100歲了。(特派員黃惠玲／攝影)

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

2024-12-19 09:45
如剪刀般的刺骨寒風，本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)

寒流周末襲擊東岸 恐出現本季最低溫 冷到下周三

2024-12-18 19:37
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

2024-12-16 21:23
丹斯洛(左)在主持公司一場員工會議時，遭32歲員工馬哈尼(右)持刀刺傷。(Anderson Express官網、馬斯基貢郡監獄)

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

2024-12-20 10:54
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

2024-12-16 01:15
加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

2024-12-18 22:26

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了