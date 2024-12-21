節日高峰到 芝加哥機場迎366萬旅客

芝加哥歐海爾機場估計從12月20日到明年1月2日間，將迎來305萬旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 航空管理局19日表示，12月20日至明年1月2日之間，芝城 歐海爾機場及中途機場，將迎來366萬名乘客。其中歐海爾機場在23日最為忙碌，進出該機場旅客人數預估將近23萬4000人，而今年聖誕、新年間的14天假期，歐海爾機場將接待約305萬名旅客，比去年同期提高22萬人，增幅約7.8%。

中途機場預計最繁忙的日期為12月29日，屆時將有超過5萬1000人進出該機場，而為期兩周的年底假期，該機場預計迎來61.3萬名旅客，與去年相差無幾。

芝加哥航管局局長李潔米(Jamie L. Rhee)表示，航管局將盡力確保旅客假期旅程順利、愉快、安全，她也提醒民眾，如果要到機場接送機的話，請先查看路況，由於芝市區到歐海爾機場的高速公路正在整修，塞車情況恐將比平時嚴重，盡早規畫好時間，以避免影響送機或接機。

此外，旅客應隨時查詢班機是否準點。相關信息，可查詢芝加哥航管局官網：flychicago.com。

儘管準時抵達機場，也順利通過安檢，但由於冬季天氣變幻莫測，班機起降也受到巨大影響，專家因此建議應了解自己的權益，並知道如何快速制訂B計畫。

旅行應用程式Going的納斯圖洛(Katy Nastro)說，由於很多人在年底高峰時段出行，因此很難找到額外座位供班機受影響的旅客重新預訂。她說，如果預訂的國內航班延誤超過三小時，或國際航班延誤超過六小時，旅客就有權獲得全額退款，或由已搭乘航班的航空公司重新預訂班機。

她表示，在處理航班變動問題時，掌握最快速度解決是必須的步驟，因此在搭機前，她建議先了解一旦航班變更時可能的選擇腹案，「先下載航空公司的App，將可以更快找到新航班並重新預訂。」

如果必須找客服解決，請在第一時間趕到客戶服務櫃檯，假使排隊隊伍很長，請在等待期間也同時打電話給航空公司。一旦打電話也需要長時間等候客服，不妨打給該航空公司位於其他國家的客服專線，因為不論在哪個國家、地區，只要相同航空公司的客服，都一樣可以提供更改或查詢機位的服務。

如果選擇退款，預計大約一周內退款會顯示在信用卡 對帳單上。但一般而言如果退款後去購買其他航空公司的班機，最終可能會花費更多，因此在做決定時別忘了考量票價。