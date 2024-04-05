芝郊區瑞柏高中生 瑞士遇雪崩亡

15歲的貝格，不幸在瑞士滑雪時遇到雪崩發生死亡。(gofundme)

一名15歲的芝城 西郊瑞柏中區高中(Naperville Central High School)的高一學生貝格(Alex Beiga)，1日在瑞士滑雪時遇到雪崩不幸死亡，根據她在瑞柏的游泳教練表示，發生雪崩的地點，在里費爾伯格(Riffelberg)的一處越野滑雪區，位置處於度假勝地策馬特(Zermatt)上方，著名馬特洪峰(Matterhorn)下方。

這場雪崩發生在1日下午2時左右，共造成三名滑雪者死亡，還有一人重傷。

瑞柏市子彈學院游泳俱樂部 (Academy Bullets Swim Club)的游泳教練證實，他的學生貝格，是三名死者之一。

貝格家庭友人馬庫斯(Emilija Mockus)說，貝格充滿活力，他喜歡冒險，非常熱愛滑雪，因為滑雪時可以看到最美麗的山脈。

貝格是瑞柏市中區高中及郊區俱樂部項目的成員，在聽到貝格遭遇不幸的消息時，他的隊友、教練都感到崩潰。

珀維爾中央高中和郊區俱樂部計畫的游泳比賽。 他的隊友和教練都崩潰了。子彈學院游泳俱樂部的主教練卡彭(Todd Capen)說，貝格受到隊友及教練的喜愛，他知道什麼時候該開玩笑，什麼時候該嚴肅，他說，「我會想念他的微笑，我會想念他的笑聲，我會想念他選教練的方式，即使我們度過了艱難的一天，」子彈學院教練布朗(Brian Brown)說，「我再也不會在泳池裡看到他了，讓我很難接受。」

為了給予貝格家人支持，朋友們為他設立了GoFundMe 帳戶，截至4日上午，該帳戶已經籌集了將近4萬3000元。