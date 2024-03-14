鼓勵學生上課時間參與政治活動 CTU挨批

芝市長主導的「讓芝加哥人回家」為初選公投選項，如通過將提高百萬及以上物業的轉讓稅率。(讓芝加哥人回家臉書)

芝加哥 教師工會(CTU)因鼓勵學生在上課時間，搭校車去參加即將舉行的政治集會，活動中包括推動提高豪宅轉讓稅公投的「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫，因而受到抨擊。

CTU副主席波特(Jackson Potter)11日向公校 達到投票 年齡的學生發出通知，告知他們芝加哥教師工會將在15日，與另外兩個活動組織「La Casa Norte」以及「讓芝加哥人回家」一起推出盛大活動。

芝教師工會為曾在工會任職的現任芝市長強森最大支持者，強森是主導提高豪宅轉讓稅，用所得資金解決遊民居住問題的 關鍵人物。

通知中說，屆時學生們將聚集在芝加哥教師工會總部，聽取候選人/政治組織者的發言，與來自其他學校的年輕選民合作，參加當天藝術、音樂等活動。波特還提到，「活動高潮是學生們將遊行到提前投票地點，慶祝他們第一次參加投票，並發出自己的聲音。」

此外，信中表示，芝加哥投票組織(Chicago Votes)慷慨提供該活動的交通工具。

波特的信息發出後，無黨派的智庫組織「伊利諾州政策學會」(Illinois Policy Institute)立即對工會提出投訴，指責工會違反了「芝加哥公立學校道德守則」(Chicago Public Schools Code of Ethics)。

學會表示，根據該守則，芝公校允許員工在非工作時間、假期或個人時間，自願參與政治活動，政治活動的定義是：籌備、組織或參與任何政治會議、政治集會、政治示威或其他政治活動。

但這次工會卻通過要求教師準備並組織學生參加政治活動，尤其論壇還是在上課時間舉行，這些都明白顯示工會要求成員違反道德守則，學會因此請求CTU立即處理該事宜。