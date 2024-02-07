FAA：雷射光照飛機 次數創新高 加州最多 嚴重影響飛安

FAA表示，去年以雷射器照飛機的案例創下有紀錄以來最高次數。(FAA官網)

過去幾個月以來，除了航空班機頻傳旅客失控、飛機故障等大小事件外，根據聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)的一項新數據顯示，從地面以手持雷射器(hand-held lasers)直接將雷射光對準空中飛行班機駕駛艙的案例出現飆增，空中危險也隨之加劇。

FAA局長惠特克(Mike Whitaker)表示，去年，飛行員報告了1萬3304起的雷射光襲擊事件，創下2010年有紀錄以來的最高次數，2023年的總次數比2022年提高了40％。

惠特克說，將雷射光瞄準飛機是一種嚴重的安全隱患，會危及班機和地面上的每個人，因為雷射光如果照射到飛行員眼睛，將造成其暫時性失明，對飛行安全影響極大。

FAA數據顯示，雷射光襲擊次數最多州，前三名為加州 1871次、德州1410次、佛州則以916次。

儘管伊州 與印州的累計次數在全美並未名列前茅，但這兩州的增幅均超過了全國各州。

去年伊利諾州收到的雷射光襲擊事件增加了48%，2023年共發生458次，而2022年僅309次。在印第安納州地區，此數字更加驚人，2023年印州從地面將雷射光對準飛機的事件多達747次，而2022年只有417次。

芝加哥歐海爾機場(O'Hare Airport)、中途機場(Midway Airport)向聯邦航空管理局報告的雷射光襲擊的次數，從2022年到2023年間都有所增加。中途機場去年發生了36起雷射光襲擊事件，2022年則為21宗；歐海爾機場2023年有17起雷射光襲擊事件，2022年為10宗。

印第安納波利斯國際機場(Indianapolis International Airport)在全美所有機場中遭到雷射光襲擊305次，排名全國第四高，去年就有305起。排名冠軍的機場為北加州566次，田納西州 曼菲斯324次居次，亞特蘭大機場311次第三。

伊州州警表示，去年6月22日該州居民卡斯塔農(Saul Martinez Castanon)將雷射光射向天空而被逮捕，並被控以雷射光瞄準飛機等兩項輕罪。法庭紀錄顯示，卡斯塔農已經認罪，目前正在接受18個月的法庭外監督及100小時的社區服務。

卡斯塔農對自己的行為做出了解釋說，當天他無意造成任何傷害，他只是用雷射光向兒子介紹在天上的衛星。卡斯塔農說，很不幸他的雷射光指向的方向，剛好有伊州警察駕駛的飛機飛過，警察很快就帶著手銬到他家將其逮捕。

在美國，向飛機照射雷射光，每次違規最高可處1萬1000元的罰款，累犯則可處最高3萬800元的罰款，且還可能面臨刑事指控。