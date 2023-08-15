芝市長任命史奈林為警局新局長 來自高犯罪區

在芝警局服務超過31年的史奈林，將成為芝市新一屆警局局長。(芝警局提供)

芝加哥 治安未見改善，接任前局長布朗(David Brown)的芝加哥警局局長人選也遲遲未定，在多方高度關注下，芝加哥市市長強森終於在期限最後一天，公布由來自芝城 高犯罪率英格伍德區(Englewood)、現任芝警局反恐部門的負責人(Chief of Counterterrorism)史奈林(Larry Snelling，54歲)為新一屆警局局長。

史奈林為土生土長的芝加哥人，他畢業於芝城英格伍德高中(Englewood High School)，1992年加入芝警局擔任警察，他一直在芝加哥南區服務，不到五年前，史奈林只是一名警官，去年他才被任命為芝警局反恐部門負責人，晉升快速；而他在警局服務的31年時間裡，超過一半時間都在警局的培訓學院擔任講師。

芝市警局為全美國僅次於紐約市的第二大警察局，該市許多地區，特別是弱勢的有色人種社區，多年來嚴重受到槍枝暴力的困擾，此外，近年包括致命與非致命的槍擊案件，也在全市幾乎每個社區蔓延。

芝加哥公共安全與問責社區委員會(The Community Commission on Public Safety and Accountability)一共提報了三位芝加哥警察局局長候選人名單給強森，強森則在期限截止日公布了人選。

不過，史奈林的人事命令，仍須經過市議會表決通才能就任，預計這個過程仍須約三周時間才能完成。

強森13日發表聲明稱，史奈林擁有豐富的經驗，且受到同行尊重，可幫助確保芝市居民的安全與福祉，並解決社區安全相關的複雜挑戰。

史奈林隨後也表示很榮幸能夠成為芝加哥警局局長，他說會以強森主張的「能力、同情心與合作」三原則，解決每條街道、每個街區與每個社區的安全問題。

史奈林任職期間的傑出表現，包括2012年芝城舉行北約峰會，他指揮芝加哥警察鐵腕鎮壓「黑衫軍」暴力示威，維護峰會秩序。

2020年「黑人的命也是命 」導致芝市打砸搶犯罪期間，他也有效與數百名南區居民溝通，成功化解警民衝突。

芝29區區長塔利費洛(Chris Taliaferro)說，史奈林擔任局長，不僅有機會建立社區對警察的信任，也有機會打造警局成為更好的部門。芝城目前包括政治黨派、民間社區，對史奈林的反應傾向正面。

英格伍德政治工作小組(Englewood Political Task Force)主席史密斯(Darryl Smith)說，「新的局長了解我們這些貧困區、服務不足社區所經歷的一切」，他表示，像英格伍德這類社區須要一個懂治安也了解社區的人。