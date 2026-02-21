新澤西中文教師學會 攜手西東大學新春聯歡

我的頻道

記者劉偉／新澤西州報導
國際高中的龍隊登場。（主辦方提供）
新澤西州中文教師學會(NJCTA)與西東大學(Seton Hall University)聯合主辦的「2026策馬揚鞭迎新春」馬年新春聯歡會，日前在西東大學Bethany大廳舉行。來自新州多所中學及高校的師生齊聚一堂，現場張燈結綵，洋溢著濃厚的農曆新年氣氛。

聯歡會由學生以中英文雙語主持。西東大學學術事務副院長屠格曼(Jeffrey Togman)教授致詞表示，中文教育對促進跨文化理解具有重要意義。NJCTA 會長廖山漫則向全體師生與志願者致謝，勉勵學生在新的一年勇於進取。

當天的文藝演出由Newark School of Global Studies的震撼舞獅揭開序幕。隨後，Union County TEAMS Charter School、Rutgers Preparatory School及Bard High School Early College的學生相繼演唱「月亮代表我的心」、「一路生花」等經典歌曲。

Columbia High School 帶來活力舞蹈「來馬過新年」，Livingston 荷風舞蹈隊則以「書簡」展現東方藝術之美。特邀嘉賓孫世明的二胡獨奏「賽馬」氣勢奔放，完美契合馬年主題。

此外，Paramus High School與Scotch Plains–Fanwood High School分別帶來「梔子花開」歌曲與功夫扇表演。東道主西東大學學生在陳東東教授帶領下齊唱「茉莉花」、「新年好」，活動最終在International High School的舞龍巡遊中達到最高潮。

除舞台表演外，現場亦設有互動體驗區，包含書法、投壺、空竹、剪紙及傳統服飾展示等，並準備了春捲、餃子等傳統美食。與會教師一致表示，此次活動不僅是慶典，更是一堂生動的文化實踐課，有效提升了學生的語言運用能力。新澤西中文教師學會表示，未來將持續推動中文教育發展，促進多元文化交流。

由新澤西州中文教師學會與西東大學聯合主辦的馬年新春聯歡會在西東大學舉行，陳東東(...
River Dell高中的書法展台受到歡迎。（主辦方提供）
新澤西州 餃子 新州

喜萬年推出賀年吉祥盆菜寓意盆滿缽滿 闔家團圓 滿堂吉慶 迎新春 世報讀者享優惠

