新澤西中文教師學會 攜手西東大學新春聯歡
由新澤西州中文教師學會(NJCTA)與西東大學(Seton Hall University)聯合主辦的「2026策馬揚鞭迎新春」馬年新春聯歡會，日前在西東大學Bethany大廳舉行。來自新州多所中學及高校的師生齊聚一堂，現場張燈結綵，洋溢著濃厚的農曆新年氣氛。
聯歡會由學生以中英文雙語主持。西東大學學術事務副院長屠格曼(Jeffrey Togman)教授致詞表示，中文教育對促進跨文化理解具有重要意義。NJCTA 會長廖山漫則向全體師生與志願者致謝，勉勵學生在新的一年勇於進取。
當天的文藝演出由Newark School of Global Studies的震撼舞獅揭開序幕。隨後，Union County TEAMS Charter School、Rutgers Preparatory School及Bard High School Early College的學生相繼演唱「月亮代表我的心」、「一路生花」等經典歌曲。
Columbia High School 帶來活力舞蹈「來馬過新年」，Livingston 荷風舞蹈隊則以「書簡」展現東方藝術之美。特邀嘉賓孫世明的二胡獨奏「賽馬」氣勢奔放，完美契合馬年主題。
此外，Paramus High School與Scotch Plains–Fanwood High School分別帶來「梔子花開」歌曲與功夫扇表演。東道主西東大學學生在陳東東教授帶領下齊唱「茉莉花」、「新年好」，活動最終在International High School的舞龍巡遊中達到最高潮。
除舞台表演外，現場亦設有互動體驗區，包含書法、投壺、空竹、剪紙及傳統服飾展示等，並準備了春捲、餃子等傳統美食。與會教師一致表示，此次活動不僅是慶典，更是一堂生動的文化實踐課，有效提升了學生的語言運用能力。新澤西中文教師學會表示，未來將持續推動中文教育發展，促進多元文化交流。
