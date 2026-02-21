新澤西中文教師學會 攜手西東大學新春聯歡

國際高中的龍隊登場。（主辦方提供）

由新澤西州 中文教師學會(NJCTA)與西東大學(Seton Hall University)聯合主辦的「2026策馬揚鞭迎新春」馬年新春聯歡會，日前在西東大學Bethany大廳舉行。來自新州 多所中學及高校的師生齊聚一堂，現場張燈結綵，洋溢著濃厚的農曆新年氣氛。

聯歡會由學生以中英文雙語主持。西東大學學術事務副院長屠格曼(Jeffrey Togman)教授致詞表示，中文教育對促進跨文化理解具有重要意義。NJCTA 會長廖山漫則向全體師生與志願者致謝，勉勵學生在新的一年勇於進取。

當天的文藝演出由Newark School of Global Studies的震撼舞獅揭開序幕。隨後，Union County TEAMS Charter School、Rutgers Preparatory School及Bard High School Early College的學生相繼演唱「月亮代表我的心」、「一路生花」等經典歌曲。

Columbia High School 帶來活力舞蹈「來馬過新年」，Livingston 荷風舞蹈隊則以「書簡」展現東方藝術之美。特邀嘉賓孫世明的二胡獨奏「賽馬」氣勢奔放，完美契合馬年主題。

此外，Paramus High School與Scotch Plains–Fanwood High School分別帶來「梔子花開」歌曲與功夫扇表演。東道主西東大學學生在陳東東教授帶領下齊唱「茉莉花」、「新年好」，活動最終在International High School的舞龍巡遊中達到最高潮。