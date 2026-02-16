我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

新州愛迪生中校 金馬報喜迎春節

記者孫影真／新州報導
家長們高舉布袋戲偶表演得有模有樣。（主辦方提供）
新澤西州愛迪生中文學校日前在愛迪生市舉行「2026金馬報喜・春滿人間」新春聯歡會，節目內容豐富多元，融合傳統與創新，吸引眾多僑界人士、家長與社區民眾到場共襄盛舉。

聯歡會在象徵吉祥的舞獅與氣勢磅礴的擂鼓中揭開序幕，隨後武術、跳繩、布袋戲、吟詠與歌舞等節目輪番登場，學生們活潑自信的表現贏得滿堂喝采，展現平日扎實學習成果與文化素養。

當日多位嘉賓蒞臨指導，包括紐約文教中心主任王怡如、愛迪生市學區委員會副主席彭曉寒及委員施景渭、新澤西中文學校協會會長戴松昌、美東中文學校協會會長林美華以及中美文化協會會長李僑韋等。王怡如致詞時表示，感謝校長與教師長期深耕海外華文教育，也肯定家長支持孩子學習中文，讓台灣文化得以在海外扎根與傳承。她並讚許學生演出精彩感人，勉勵持續快樂學習、累積文化養分。

校長林郁翠今年特別自臺灣雲林帶回經典「西遊記」布袋戲偶，邀請家長共同操偶，推出「看熱鬧布袋戲團」，以「年菜」為主軸，透過生動幽默的對話介紹台灣過年飲食文化及其吉祥寓意，獲得觀眾掌聲不斷。戴松昌表示，該校年年推陳出新，節目內容持續進步，展現師生與家長齊心努力的成果。

當天節目精彩紛呈，包括節奏明快、活力十足的「嘻哈武術操」；曾任臺北市青少年民俗訪問團成員的邱秭琦帶領跳繩班展現高超技巧；「Happy來過年」結合傳統年節旋律與Rap、搖滾元素，呈現中西融合的新春風貌；歌唱社則演唱熱門動漫電影歌曲Golden，傳遞青春能量。

七年級學生吟誦「憫農」，透過朗誦結合戲劇情境，引導觀眾體會珍惜食物的重要。校友王佳瑩今年返校任教，親手縫製大型蘿蔔道具，帶領二年級學生演出逗趣又賣力的舞臺劇。

活動最後在書寫春聯與摸彩活動中圓滿落幕，學校向與會者送上「馬到成功好運來」的新年祝福。

FASCA學生義工幫忙懸掛春聯布幕。（主辦方提供）
節目精彩，貴賓讚不絕口，戴松昌(左至右)、彭曉寒、林郁翠、施景渭、林美華。（主辦...
祝賀大家「馬到成功好運來」。（記者孫影真／攝影）
旗舞展現出唯我獨尊的霸氣。（記者孫影真／攝影）
愛迪生中文學校舞獅團演出。（記者孫影真／攝影）
新澤西州 年菜 學區

