吳弭簽行政令 限制ICE在波士頓市府物業執法

波士頓 市長吳弭(Michelle Wu)5日發布行政命令，禁止聯邦移民 與海關執法局(ICE )在市府旗下的停車場、車庫、開放空間、公園及建築物內行動或進行民事移民逮捕，此命令立即生效。

吳弭在市政大樓宣布命令時表示：「我們不允許美國民主的誕生地被背棄建國精神的人破壞。我們來自大波士頓地區的市長、地方領導者與社區成員，團結拒絕任何破壞行動。」

名為「保護波士頓居民免受違憲及暴力聯邦行動」的命令，要求警方在ICE進入城市時，對和平抗議者採取降級衝突行動，避免衝突升高。吳弭說，行政命令不是為了製造對立，而是確保依法行事，保障和平。劍橋市、桑默維爾與牛頓等地也計畫通過類似行政命令。

根據命令，波士頓將公開警方隨身攝影機及監控攝影機拍攝的聯邦官員暴力或破壞財物行為影片。命令同時重申現行「信任法(Trust Act)」，禁止民事移民執法在公立學校、圖書館及多數市屬空間進行，除非持有司法核准的搜索令。

川普政府曾就「信任法」向波士頓提起訴訟，反對限制聯邦官員民事移民執法的政策。吳弭表示，如有必要，將透過法律途徑維護居民權益：「若遭遇違法與違憲入侵，波士頓會再次將政府告上法庭。」

命令還要求，若ICE行動中涉及聯邦官員刑事行為，波士頓警方應獨立調查。去年，ICE已在波士頓地區進行至少兩波大規模逮捕。薩福克郡地方檢察官海登(Kevin Hayden)承諾：「無論指控對象是誰，我們都會履行檢察職責。」

此舉也呼應麻州州長希利(Maura Healey)日前發布的行政命令，禁止ICE在州屬土地執行民事拘留，並提交法案限制移民官員進入法院、學校與教堂。