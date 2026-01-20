不滿被要求睡覺 賓州11歲童槍殺熟睡父

紐約郵報與賓州 媒體WGAL引述法院文件報導，一名11歲男孩涉嫌日前在打開家中槍櫃，取回自己被鎖在裡面的任天堂Switch 後，開槍射殺父親。

根據法院文件，42歲男子道格拉斯(Douglas Dietz)於當天清晨被發現陳屍於鄧坎農(Duncannon)家中的床上，妻子在旁驚恐不已。賓州州警於凌晨約3時20分接獲通報到場，發現道格拉斯部中彈，夫婦倆2018年收養的兒子克萊頓(Clayton Dietz)則在現場情緒失控，據報不斷喊著「爸爸死了」，並對母親表示「我殺了爸爸」。

道格拉斯的妻子向警方表示，她一直在睡覺，直到一聲巨響將她驚醒，醒來後聞到臥室裡飄著一種類似煙火的氣味，並試圖推動丈夫，但對方毫無反應，隨後聽見類似水滴滴落的聲音，才發現那其實是丈夫的血正滲入床單。

根據報導，案發當天正好是克萊頓的11歲生日。道格拉斯的妻子告訴警方，夫婦倆在午夜過後不久上床睡覺前，還為克萊頓唱了「生日快樂」。克萊頓則向刑警表示，當天與父母相處愉快，但在父親要求他上床睡覺時，對父親「感到生氣」。據報他也承認曾開槍射擊「某人」，事後「確認此人就是他的父親」，並向警方說明他當下一瞬間決定行凶的過程。

克萊頓的任天堂Switch被鎖在家中的槍櫃內，於是趁夜間偷偷行動，從父親的抽屜裡取出鑰匙，隨後設法打開槍櫃，找到Switch以及一把未上膛的槍枝。根據宣誓書內容，克萊頓承認「從槍櫃取出槍枝並裝填子彈，接著走到父親那一側的床邊」，隨後「拉開擊錘並向父親開槍」。

克萊頓供稱自己被憤怒遮蔽了雙眼，開槍時「沒有想過」之後會發生什麼事。道格拉斯的妻子則表示，她知道臥室裡有一個槍櫃，但不知道鑰匙放在哪裡。

克萊頓已被逮捕，並被指控犯下刑事謀殺罪。根據刑事案卷資料，法官拒絕克萊頓保釋，並預計於22日出庭接受初步聆訊。