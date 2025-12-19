新澤西溫馨老人中心恭祝大家聖誕快樂新年吉祥

位於新澤西Lawrenceville的溫馨成人日間護理中心(Wishing Well Adult Day Health Care) 多年來為當地的社區盡心服務，得到了所有會員的支持與信賴，在新的一年裡歡迎大家前來參觀加入溫馨大家庭！

作為耆老們晚年生活的貼心守護者，「溫馨」位於新州風景優美、交通便利、人文情懷濃厚的大普林斯頓地區。中心一直貫徹“關愛老人、規範經營”的理念，用心服務每位耆老，努力為大家營造一個身心愉悅的溫馨氛圍，多年以來在華人 社區中有口皆碑。該中心因其出色的工作在2024年被美國農業部授予CACFP成就獎，成為新澤西州 唯一獲得此項殊榮的老人中心 。

佔地15,000平方英尺的「溫馨」，外部環境清新宜人，有寬闊的草坪，適合老人們戶外活動。內部環境寬敞明亮，適老化設施一應俱全。設有休息室、診療室、電腦房、麻將室、拼圖繪畫室、檯球區等多功能區域，同時還特別安裝了先進的空氣調節設備，以確保溫度適宜、空氣清新，避免氣流不暢所給老年人帶來的患病隱患。

在健康服務方面，中心嚴格按照政府要求進行。定期安排不同科系的資深醫生為老人們進行診療，中心常駐護士也會據此監控每位長者的身體狀況，從而為其進行個性化的健康管理及服務。在膳食供應層面，工作人員會時常徵詢老人們的意見，精心設計食譜 方案，充分顧及到老年人的飲食習慣及特點，定期更新菜品花樣。因此，這裡的食物可口又營養，深受耆老們的喜愛。在活動安排上，「溫馨」可謂形式多樣、精彩紛呈。英語班、京劇班、橋牌組、歌詠組、查經組、影音節目、Bingo遊戲、戶外活動等，應有盡有。定期還會舉行不同項目的比賽，舉行每月慶生會、節日慶祝活動等，極大滿足了老年朋友們的文娛需求。

但中心工作人員並不滿足於此，還在不斷開發新的文娛益智項目，以求為老年朋友們帶來更多歡樂，讓這裡的老年人真正感受到老有所依、老有所樂。此外，中心還特別注重與社區公益組織的交流與合作。致力於為廣大老人們提供與社區的鏈接，讓老人們擁有美好且多元化的生活體驗！歡迎聯繫：常小姐：609-819-1190；持白卡 Medicaid 的成人都可申請；地址： 3450 Princeton Pike, Suite 120, Lawrenceville, NJ，08648