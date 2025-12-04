波士頓住宅價值上漲 明年房產稅或增13％

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)。(波士頓市長臉書)

距離新年首批房產稅帳單寄出僅剩數周，波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)2日表示，由於住宅房產價值上升而商業房產價值下滑，居住在該市的房主明年1月可能面臨約13%的房產稅增加。平均每戶將增加約780元的稅金，而商業房地產納稅人則可望減少約4.4%的稅負，平均節省21萬元。

吳弭指出，住宅房產價值持續攀升，而商業房產自疫情以來估值下跌，使居民承受「無法持續的壓力」。今年商業房產價值下降6%，住宅房產上升2%；去年分別為下降5%與上升3%。市府表示，最終稅率仍需等待麻州稅務廳核准提交的房產估值。

吳弭指出，為減輕壓力，市府曾推動將空置辦公樓轉為住宅，以及招攬企業進駐，但問題依然存在。她表示，金融區的「地標摩天大樓」在2026財年稅額將下降超過35萬元。

受到州法限制，市府要提高商業房產稅率的幅度需經州議會批准。吳弭去年初提出房產稅減免的「地方自治請願案」，雖獲波士頓市議會及州眾議會通過，但未能在州參議會獲得進展。去年秋，她在商界及議員建議下重新修訂法案，以降低對商業房產主的影響，將住宅稅年增幅設定為9%，但依然遭參議會擋下。

吳弭指出，此次努力被「單一州參議員阻擋未能在參議會表決」。該參議員為南波士頓、海港區及多切斯特部分地區的民主黨籍科林斯(Nick Collins)，他表示最初反對吳的房產稅法案，是希望獲得更多市府房產估值資訊。最終稅額雖低於市府最初預測，但仍增加數百元。

對此，科林斯向媒體表示，吳弭市府團隊在第一版法案中「操控並隱匿財務數據」，而市府今年再次隱瞞財務數據，更糟的是，市長想剝奪居民對房產稅增幅投票 的權利。他說：「我會反對任何剝奪居民投票權的行動。市府應誠實面對納稅人，削減預算並保持財務紀律。」

在房產稅爭議背後，是波士頓面臨的聯邦資金壓力。隨著聯邦政府可能縮減補助，市長需應對龐大財政壓力。波士頓4.6億元預算中，超過七成來自房產稅，其中大部分源於商業房地產。去年市府預算增幅為4.4%，與通膨持平，但市府同時採取緊縮措施，指示人事審查委員會延後聘用，並要求各部門提出比今年低2%的2027財年預算。