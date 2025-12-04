我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

波士頓住宅價值上漲 明年房產稅或增13％

特派員黃惠玲／綜合報導
波士頓市長吳弭(Michelle Wu)。(波士頓市長臉書)
波士頓市長吳弭(Michelle Wu)。(波士頓市長臉書)

距離新年首批房產稅帳單寄出僅剩數周，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)2日表示，由於住宅房產價值上升而商業房產價值下滑，居住在該市的房主明年1月可能面臨約13%的房產稅增加。平均每戶將增加約780元的稅金，而商業房地產納稅人則可望減少約4.4%的稅負，平均節省21萬元。

吳弭指出，住宅房產價值持續攀升，而商業房產自疫情以來估值下跌，使居民承受「無法持續的壓力」。今年商業房產價值下降6%，住宅房產上升2%；去年分別為下降5%與上升3%。市府表示，最終稅率仍需等待麻州稅務廳核准提交的房產估值。

吳弭指出，為減輕壓力，市府曾推動將空置辦公樓轉為住宅，以及招攬企業進駐，但問題依然存在。她表示，金融區的「地標摩天大樓」在2026財年稅額將下降超過35萬元。

受到州法限制，市府要提高商業房產稅率的幅度需經州議會批准。吳弭去年初提出房產稅減免的「地方自治請願案」，雖獲波士頓市議會及州眾議會通過，但未能在州參議會獲得進展。去年秋，她在商界及議員建議下重新修訂法案，以降低對商業房產主的影響，將住宅稅年增幅設定為9%，但依然遭參議會擋下。

吳弭指出，此次努力被「單一州參議員阻擋未能在參議會表決」。該參議員為南波士頓、海港區及多切斯特部分地區的民主黨籍科林斯(Nick Collins)，他表示最初反對吳的房產稅法案，是希望獲得更多市府房產估值資訊。最終稅額雖低於市府最初預測，但仍增加數百元。

對此，科林斯向媒體表示，吳弭市府團隊在第一版法案中「操控並隱匿財務數據」，而市府今年再次隱瞞財務數據，更糟的是，市長想剝奪居民對房產稅增幅投票的權利。他說：「我會反對任何剝奪居民投票權的行動。市府應誠實面對納稅人，削減預算並保持財務紀律。」

在房產稅爭議背後，是波士頓面臨的聯邦資金壓力。隨著聯邦政府可能縮減補助，市長需應對龐大財政壓力。波士頓4.6億元預算中，超過七成來自房產稅，其中大部分源於商業房地產。去年市府預算增幅為4.4%，與通膨持平，但市府同時採取緊縮措施，指示人事審查委員會延後聘用，並要求各部門提出比今年低2%的2027財年預算。

吳弭 波士頓 投票

上一則

2026年美東南海外青年英語服務營志工 招募開始

下一則

明年起伊州無證生可獲州助學金 聯邦提告

延伸閱讀

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
賴清德Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

賴清德Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案
波士頓吳弭連任成功 蔣萬安留言祝賀網湧讚

波士頓吳弭連任成功 蔣萬安留言祝賀網湧讚
波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

熱門新聞

儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

2025-12-02 11:33
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

2025-12-02 11:54
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

2025-11-29 20:01
感恩節後的「黑色星期五」折扣活動，常常吸引消費者大肆血拼。(pexels)

超殺優惠恐是假的… 專家：留意黑五折扣 勿入價格陷阱

2025-11-28 01:15

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人