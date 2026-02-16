新年添喜氣 嚴選紅色精品 獻上豐盛暖意

我的頻道

記者釋俊哲／專題報導
GUCCI Jackie 1961紅色絨布手提肩背包。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie 1961紅色絨布手提肩背包。圖／GUCCI提供

農曆新年，紅色再次回歸成為街頭櫥窗主角。象徵喜氣、喧鬧與祝福的紅，早早貫穿時尚精品的不同角落，從絨布到漆皮、從皮革靴履以至寶石光芒。多個時尚精品品牌包含GUCCI、Prada、Burberry、Boucheron、PIAGET…皆以殊異的設計巧思，重新獻上火熱紅色的新年祈願與單品推薦。

Burberry戰馬披肩

張婧儀大秀儀式感

GUCCI以紅色絨布重新演繹經典包型，Jackie 1961與Diana包款在細節間揉合金屬光澤與紅水晶裝飾，華麗中不失俐落。略帶復古氣息的絨面質感，令節慶氛圍更添溫熱，後者並搭配GUCCI經典的竹節提把與金色鍊結，可手提可肩背，懷舊優雅。

Prada以Galleria紅色漆皮包款呼應年末熱浪，光滑的漆皮映照出街道上的光芒反射，修長包型更在派對與晚宴間自成焦點；另推薦一款Petit Sac Noir紅色納帕皮革迷你提包，以柔軟的納帕皮革形塑包款輪廓，帶來如雲朵般的無壓力自由。

在歐洲傳統與亞洲新年之間，英倫品牌Burberry則以紅色格紋交織出繁盛暖心。全新季節限定款式融入「戰馬騎士圖案」（EDK）—以水彩與金屬刺繡交織成的意象，品牌大使、女星張婧儀分別示範了紅色長風衣與民族風披肩的不同造型，將儀式感融入穿搭。

紅色不僅是東方傳統的喜氣，這股火熱的情感同樣存在於義大利西西里島的強悍、又或巴黎石磚路上的飄逸輕盈。Dolce&Gabbana以酒紅色Devotion小牛皮踝靴述說了女性的堅定獨立，並將火焰印記與心形標誌在皮革大底、鞋底中熱情展現。「紅底鞋之王」Christian Louboutin則以新款Miss Ziggyta系列重新詮釋尖頭穆勒鞋，25mm小貓跟在舒適與優雅之間取得平衡，一抹紅底映襯從容輕快的法式步伐。

Qeelin珠寶細膩紅

潤娥搭出婉約自信

當目光從地表轉換到全身造型，紅色光芒更在寶石、貴金屬的輝映間愈發鮮豔動容。Boucheron的Quatre Red系列以紅色高精密陶瓷搭配白金、黃金與玫瑰金，打造長項鍊與戒指等精巧單品珠寶，內藏2004年誕生至今Quatre系列的自由實驗精神，其中長項鍊可搭配小洋裝或西裝外套等中性化單品，展現Boucheron女子的獨立自信。

東方珠寶品牌Qeelin則以Wulu Eternity項鍊詮釋圓融美學，專利的「麒麟紅」色陶瓷結合玫瑰金並鑲嵌鑽石，帶出一種東方的謙沖圓融，更有品牌代言人、少女時代團員潤娥以多層次的戒指與手鐲等單品混搭造型，婉約示範。

當節慶的節奏進入新一波悸動與展望，伯爵（PIAGET）以品牌經典的Limelight Gala腕表為紅色畫上曼妙句點。勃根地酒紅色大明火琺瑯面盤的底部並有深邃細膩的斧鑿金工之美，Limelight Gala經典的漩渦式表殼更在表耳延伸處鑲嵌大量鑽石、紅寶石與粉藍寶石，一體成形式貴金屬表殼並佐以品牌引以為傲的「宮廷式雕刻」水波紋。整只表款像是阿拉伯數字6與9的交融，也像是一個無限旋轉的幾何符號，在機芯的時刻運轉中分秒奔向嶄新2026年，將豐盛驚喜俱現。

Christian Louboutin Miss Ziggyta紅色高跟鞋。圖／...
Christian Louboutin Miss Ziggyta紅色高跟鞋。圖／Christian Louboutin提供
Dolce&Gabbana酒紅色Devotion小牛皮踝靴。圖／Dolce&Ga...
Dolce&Gabbana酒紅色Devotion小牛皮踝靴。圖／Dolce&Gabbana提供
Boucheron的Quatre Red系列長項鍊可搭配小洋裝、西裝外套等中性化...
Boucheron的Quatre Red系列長項鍊可搭配小洋裝、西裝外套等中性化單品，展現獨立自信。圖／Boucheron提供
潤娥配戴Qeelin的Wulu Eternity全新系列項鍊，展現東方詩意的輕巧...
潤娥配戴Qeelin的Wulu Eternity全新系列項鍊，展現東方詩意的輕巧浪漫。圖／Qeelin提供
女星張婧儀示範Burberry紅色長披肩造型，將儀式感融入穿搭。 圖／Burb...
女星張婧儀示範Burberry紅色長披肩造型，將儀式感融入穿搭。 圖／Burberry提供
PIAGET Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石宮廷式...
PIAGET Limelight Gala系列18K玫瑰金紅寶石粉紅藍寶石宮廷式雕刻飾紋腕表，黃金、鑲嵌鑽石、紅寶石與粉藍寶石。圖／PIAGET提供

