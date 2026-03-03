BTS回歸巡演 南韓旅宿最高暴漲650% 查獲宰客恐罰停業

在韓國首爾市中心，BTS的粉絲在巨大的BTS字母旁拍照紀念，BTS將於3月20日發行第五張正規專輯「ARIRANG」。(美聯社)

南韓 大勢男團BTS （防彈少年團）目前已全員結束兵役，正式進入「完全體」回歸的籌備階段。暌違6年再度發行正規專輯，預計將於3月20日發行第五張正規專輯「ARIRANG」，並隨即展開世界巡迴演唱會。

然而，大批準備衝線下的ARMY（BTS官方粉絲名稱）卻慘成「待宰肥羊」，南韓部分住宿業藉機哄抬房價 ，甚至有業者為賺取暴利，惡意取消既有訂單後加價轉售。針對此亂象，南韓政府祭出鐵腕手段，宣布將大幅強化監管力道，未來業者若被查獲宰客行為，即便初犯也將面臨停業處分。

演唱會消息曝光後，許多粉絲率先預定住宿，但部分地區卻出現「抬價亂象」，據「韓聯社」報導，以6月在釜山的場次為例，當地飯店、民宿等周末住宿價格平均每晚來到43萬3999韓元（約301美元），為前一周與後一周的2.4倍；更有業者在演出當周的收費高達前後周的7.5倍，漲幅達650%。

朝鮮日報報導，為因應「住宿宰客」亂象，南韓政府25日在國家觀光戰略會議發表「根除哄抬價格對策」。針對未標價格、過度漲價、為抬價而單方面取消合約等行為，政府將大幅強化規範。過去對違規業者僅處以限期改善或警告，未來相關法令修訂後，餐飲與住宿業者即使是首次違規，也可直接處以停業處分，若重複違規最高將被廢止營業許可。

南韓政府揮大刀整治住宿亂象，但中央日報報導，由於相關規範仍需經過立法程序，預估無法趕在今年6月前上路。這意味著即將舉行的BTS釜山演唱會，恐難直接適用這套新對策來抑制房價。