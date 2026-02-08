65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

一名65歲富商在法國接受陰莖增大手術驟逝，驗屍報告指出，是富商長期服用多種藥物導致突發心臟病死亡，但醫師仍遭判刑；示意圖。（圖／123RF）

一名65歲富商2019年在法國接受陰莖增大手術時，突然心臟病 發作，猝死 在手術台上。警方初期以過失致死偵辦，不過驗屍報告出爐後，更換調查方向。報告指出，是拉尼亞多長期服用多種藥物，導致突發心臟病死亡，與手術本身無關。最終幫他進行的兩名醫師因無照等罪刑，遭永久禁止行醫。

綜合巴黎人報、英媒等媒體報導，這位億萬富翁是比利時籍以色列 裔鑽石商拉尼亞多（Ehud Arye Laniado），受性功能障礙困擾，長年造訪法國巴黎的聖奧諾雷-蓬蒂厄美容診所（Saint-Honore-Ponthieu aesthetic clinic）接受治療，長期服用血管擴張劑等藥物。

直至2019年，拉尼亞多照舊前來接受陰莖增大手術時，雖表示腹部疼痛，但仍堅持醫生繼續手術，最後在手術台上心臟病發死亡。事發當下，手術醫師曾施以心肺復甦術，但仍無法挽回拉尼亞多。

據報導，幫拉尼亞多動刀的醫師是一位明星外科醫師蓋伊（Guy H），他以專門替富豪做手術聞名，每年至少會幫拉尼亞多進行兩至四次的外科手術，每次的收費高達數萬歐元。拉尼亞多在這次致命的手術之前，就已經一直替陰莖注射藥物，讓陰莖看起來更加「宏偉」。

報導指出，初期警方以手術中過失致死起訴主刀醫師及助理醫師，但很快調查就轉向了「未向處於危險中的人提供援助、毒品犯罪和無照行醫」等指控。

據報導，調查報告內容指出，醫師說第一次打電話報警是因為拉尼亞多煩躁易怒，當時肚子痛，但儘管他抱怨肚子痛，卻堅持要繼續進行手術。但消息人士說：「事後看來，可以說拉尼亞多心臟病發作是從那時開始的，但由於拉尼亞多患有胃潰瘍，當時根本無法考慮心臟問題，而且這種小問題也不會打電話叫急救。」

辯護律師認為，心臟驟停可能發生在任何地方，「如果披薩店裡發生這種情況，披薩師傅會被起訴嗎？」

不過驗屍報告指出，是拉尼亞多長期服用多種藥物，導致突發心臟病死亡，與手術本身無關。

最終兩名醫師因未及時提供協助、藥物犯罪、無照等罪刑遭永久禁止行醫，且分別被處以5萬歐元（約5.9萬美元）罰款、緩刑15個月，以及2萬歐元罰款、緩刑12個月。