德文豪歌德收藏的琥珀 藏4000萬年前螞蟻

德國威瑪歌德故居內部陳設，可見18世紀風格的書櫃與標本收納櫃。歌德生前長期蒐集礦物、岩石與自然標本，並在此閱讀、書寫與觀察研究。(中央社)

科學家在德國 文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）生前收藏的琥珀中，發現一隻來自4000萬年前、已滅絕的古螞蟻化石，透過高階掃描技術，首度觀察到牠的頭與胸部內部構造。

德國耶拿大學（Friedrich Schiller University Jena）研究團隊在威瑪歌德國家博物館（Goethe National Museum）館藏的40塊波羅的海琥珀中，發現其中兩塊琥珀裡有三件動物化石，包括一隻真菌蚋、一隻蠓，以及一隻保存狀況極佳的古螞蟻。

這些昆蟲被包在未經拋光的琥珀裡，用肉眼幾乎看不出來。研究團隊利用大型加速器產生的高強度X光進行斷層掃描，在不破壞樣本的情況下取得高解析3D影像，成功辨識出昆蟲的種類與身體細部構造。

研究報告指出，這隻古螞蟻屬於以德國古植物學家哥伯特（Heinrich Göppert）命名已滅絕的物種櫛蟻屬（Ctenobethylus goepperti），標本保存狀態極佳，加上最新的同步輻射微電腦斷層掃描技術，使團隊能細緻觀察螞蟻體表的細毛，並首次看到頭與胸部的內骨骼構造，對理解這種已滅絕物種的形態特徵與親緣關係意義重大。

這項發現也讓外界重新認識德國作家與詩人歌德在自然科學領域的廣泛涉獵，他不僅是「浮士德」、「少年維特的煩惱」作者，也長時間投入地質、礦物、植物與形態學研究，熱愛旅行、登山與戶外觀察。

而歌德在旅行帶回家的收藏，現存於歌德威瑪（Weimar）故居改建而成的博物館，光地質與礦物的標本即超過1萬8000件。

這項研究由耶拿大學生物學團隊主導，與森肯貝格自然研究學會及威瑪古典基金會合作完成，成果近日發表於國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）。